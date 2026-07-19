Τραμπ: Να ενταχθεί το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Την προσθήκη του Ιράν στο υπό εξέταση αμερικανικό νομοσχέδιο για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύνδεση δύο διαφορετικών μετώπων της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου, γράφοντας:

«Οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να προσθέσουν το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτό ήθελε να κάνει ο Λίντσεϊ και επρόκειτο να συμβεί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η αναφορά του αφορά τον Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της διακομματικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη Ρωσία

Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, γνωστό ως «Sanctioning Russia Act of 2026», έχει ως βασικό στόχο να περιορίσει τα έσοδα που αντλεί το Κρεμλίνο από τις εξαγωγές ενέργειας και τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, το αναθεωρημένο νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, δευτερογενείς δασμούς έως 100% στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικής ενέργειας, καθώς και μέτρα κατά του «σκιώδους στόλου», χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεγάλων ενεργειακών έργων της Ρωσίας.

Η νέα εκδοχή είναι ηπιότερη από προηγούμενη πρόταση, η οποία προέβλεπε δασμούς έως 500%, ενώ δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα να εξαιρεί χώρες ή να αναστέλλει μέτρα επικαλούμενος λόγους εθνικού συμφέροντος.

Το νομοσχέδιο έχει εξασφαλίσει ευρεία διακομματική υποστήριξη στη Γερουσία, με περισσότερους από 60 συνυπογράφοντες, αριθμός που θεωρητικά αρκεί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο μιας πιθανής κωλυσιεργίας.

Η παρέμβαση εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται την ώρα που οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν συνεχίζονται και η κυβέρνησή του αναζητεί πρόσθετα μέσα πίεσης κατά της Τεχεράνης.

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιθέσεις, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να αυξήσει την οικονομική πίεση στο Ιράν, ενώ στο αμερικανικό Κογκρέσο εξετάζονται χωριστά νομοθετικά πακέτα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχουν ήδη προωθήσει πακέτο ύψους 95 δισ. δολαρίων, από τα οποία τα 60 δισ. προορίζονται για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και άλλα 13 δισ. για τις υπηρεσίες πληροφοριών.