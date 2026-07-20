Ισραήλ: Σειρήνες ήχησαν σε Κφαρ Αζά και Σαάντ – Για «λανθασμένη ταυτοποίηση» κάνει λόγο ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι σειρήνες συναγερμού που ήχησαν νωρίτερα στις περιοχές Κφαρ Αζά και Σαάντ, στο νότιο Ισραήλ, ενεργοποιήθηκαν λόγω «λανθασμένης ταυτοποίησης», καθώς δεν εντοπίστηκε πραγματική απειλή στην περιοχή.

IDF: Following the sirens that sounded a short while ago in the areas of Kfar Aza and Sa’ad, it was determined to be a false identification. — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 20, 2026

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά την ενεργοποίηση του συστήματος προειδοποίησης δεν έδειξαν εκτόξευση πυραύλου ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική ενέργεια.