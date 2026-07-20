Κυψέλη: Άγνωστος ο μηχανισμός θανάτου της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική, τα εργαστήρια θα δώσουν απαντήσεις

Πυκνό μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα, το μεσημέρι του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Τα στοιχεία της γυναίκας παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να την ταυτοποιήσουν.

Η νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε την Δευτέρα (20/7) δεν έδωσε απαντήσεις ως προς την αιτία θανάτου της γυναίκας. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, η σορός δεν φέρει κακώσεις, ούτε τραύματα από μαχαίρι ή πυρά.

Πάντως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της επήλθε πέντε ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή μέσα στη βαλίτσα. Ωστόσο, η προχωρημένη σήψη δεν επιτρέπει ακόμη να δοθεί απάντηση στο πιο κρίσιμο ερώτημα: ποιος ήταν ο μηχανισμός θανάτου. Η αιτία θανάτου της γυναίκας, μέχρι στιγμής, είναι «απροσδιόριστη».

Η ηλικία της γυναίκας εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 30 έως 35 ετών, είχε ύψος 1,61, φορούσε 36 νούμερο παπούτσι, ενώ, σύμφωνα με το πόρισμα, φαίνεται πως είχε καταναλώσει τροφή περίπου μία ώρα πριν από τον θάνατό της.

Κάποια απ’ αυτά τα συμπεράσματα, ωστόσο, μπορεί και να παρουσιάσουν απόκλιση.

Ανοίγουν τους φακέλους των εξαφανισμένων γυναικών

Οι αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν ανοίξει όλους τους φακέλους των γυναικών που έχουν εξαφανιστεί, το τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσα σ’ αυτές τις υποθέσεις είναι και η περίπτωση της 50χρονης Κινέζας Γιου Τινγκ, η οποία διέμενε στην Αρτέμιδα.

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, τόνισε σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό πως «ενδεχομένως δεν είναι η σύζυγός μου, με βάση κάποιες ενδείξεις, αλλά περιμένουμε το DNA το οποίο είναι απόλυτο, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ενημέρωση γιατί περιμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες, ό,τι στοιχεία χρειάζεται να αντλήσουν προκειμένου να αποφανθούν για τη σορό».

Από την πλευρά του, ο Τάσος Ντούγκας, δικηγόρος της οικογένειας της αγνοούμενης Κινέζας, αναφέρει πως «έχουν χαθεί πολύτιμα στοιχεία, όμως η αίσθηση και η πεποίθησή μας είναι ότι το μυστικό κρύβεται κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται να κυκλοφορούσε εκείνη την ημέρα, που εξαφανίστηκε, στο κέντρο της Αθήνας».

Τα στελέχη της αστυνομίας αναμένουν και τις απαντήσεις που θα δώσουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναλύονται δείγματα DNA και τυχόν αποτυπώματα, με στόχο να αποκαλυφθεί η ταυτότητα της γυναίκας και τι πραγματικά της συνέβη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που μπορεί να έχουν καταγράψει το άτομο που μετέφερε τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.