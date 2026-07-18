Θρίλερ στην Κυψέλη: Αποκλεισμένη η περιοχή όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσα – Σπεύδει ιατροδικαστής

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε μία ύποπτη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 13:50 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) από έναν άστεγο άνδρα, ο οποίος τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, αναφέροντας πως εντόπισε μία βαλίτσα και έκανε λόγο για «περίεργη μυρωδιά».

Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την βαλίτσα, η οποία, φαίνεται ότι περιέχει ανθρώπινα μέλη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα.

Αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε και ξεκίνησαν έρευνες για τη συλλογή στοιχείων, ενώ στο σημείο σπεύδει και ιατροδικαστής, προκειμένου να προχωρήσει σε μία πρώτη αυτοψία.

Την υπόθεση έχει αναλάβει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Δείτε εικόνες από το σημείο: