Στη λαϊκή αγορά της Λούτσας περιόδευσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς και καταναλωτές για την ακρίβεια, αλλά και θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Βρεθήκαμε και σήμερα στη λαϊκή αγορά της Λούτσας και προτείνουμε επιτέλους στην κυβέρνηση να μας αντιγράψει για ακόμη μια φορά και να απαγορεύσει, όπως κάνει η Κύπρος, τα ομοειδή προϊόντα, δηλαδή πατάτες, ρύζι και διάφορα άλλα προϊόντα να εισάγονται, για να καταναλωθούν πρώτα τα ελληνικά και μετά, εάν χρειασθεί, να πάρουμε εισαγόμενα για να μπορέσει ο Έλληνας να αυξήσει το εισόδημά του».