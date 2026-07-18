ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Καταρρέει ο μύθος περί «κράτους δικαίου» της ΕΕ και αποκαλύπτονται όσοι την αναγάγουν σε δήθεν παράγοντα κάθαρσης

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«Ο κ. Μητσοτάκης για να υπερασπιστεί τα αντιλαϊκά έργα και ημέρες της κυβέρνησης του επικαλείται μια έκθεση της ΕΕ που όχι μόνο «εξαφανίζει» το έγκλημα των Τεμπών και ξεπλένει τα σκάνδαλα της, αλλά της ζητάει και να αξιοποιήσει περισσότερο τα λόμπι που αποτελούν σήμα κατατεθέν της διαφθοράς» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ για τη σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Την ίδια ώρα καταρρέει ο μύθος περί “κράτους δικαίου” της ΕΕ και μαζί αποκαλύπτονται και τα κόμματα της βολικής κοστολογημένης αντιπολίτευσης που έχουν αναγάγει σε δήθεν παράγοντα κάθαρσης την ΕΕ των λόμπι και της διαφθοράς» σημειώνει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

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