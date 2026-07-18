Χανιά: Σε ύφεση η φωτιά στην Κίσσαμο – Επιχείρησαν και 2 ελικόπτερα – Δείτε βίντεο

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Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) κοντά στο χωριό Αερινός Κισσάμου, στα Χανιά, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις.

Σημειώνεται λίγα λεπτά πριν από τις 13:00 το μεσημέρι εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής με την σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης, συμμετείχαν και δύο εναέρια μέσα, τα οποία συνέδραμαν τις επίγειες δυνάμεις στις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς.

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