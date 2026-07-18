ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή ο Δημήτρης Χατζησωκράτης

Την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Η παραίτησή του οφείλεται στο γεγονός ότι διαφωνεί με την απόφαση για αυτόνομη κάθοδο.

«Παραιτήθηκα από την Κεντρική Επιτροπή. Υποστήριξα σταθερά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφειλε να συμπορευτεί πολιτικά με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με την επιμονή στην κατάθεση ξεχωριστού ψηφοδελτίου, η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο» δήλωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, στο περιθώριο της συνεδρίασης.