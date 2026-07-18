Νίκος Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok με ποδοσφαιρικό challenge μνήμης – «Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είναι σε ρυθμούς μουντιάλ και δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου κάνει ένα ποδοσφαιρικό challenge μνήμης.
«Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;» ρωτάει.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις ενόψει του τελικού του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ποια ομάδα ήθελε στον τελικό ο Νίκος Ανδρουλάκης;
Δείτε το βίντεο:
@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis