Φωτιά σε σπίτι στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 70χρονη – Την έσωσαν οι γείτονες

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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου σε κατοικία στην Κρανούλα Ιωαννίνων. Κάτοικοι του χωριού μπόρεσαν να απομακρύνουν από το φλεγόμενο σπίτι μία γυναίκα περίπου 70 ετών, πριν φτάσουν οι αρμόδιες αρχές.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, καθώς φέρει ελαφρά εγκαύματα και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης και τον έλεγχο του κτιρίου, προκειμένου να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.