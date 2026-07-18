Γερμανία: Παραιτήθηκε ο Γενς Σπαν από την ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών μετά τον σάλο για το παιδί που απέκτησε μέσω παρένθετης μητέρας

Ο Γενς Σπαν παραιτήθηκε από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών CDU/CSU, μετά τις έντονες αντιδράσεις για την απόκτηση παιδιού από τον ίδιο και τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική πίεση και κατηγορίες για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», καθώς η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία και ο ίδιος είχε στο παρελθόν ταχθεί δημόσια εναντίον της.

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Διεθνή Νέα

Ο Γενς Σπαν, Πηγή: IMAGO/Future Image
Ο Γενς Σπαν, Πηγή: IMAGO/Future Image
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Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU υπέβαλε ο Γενς Σπαν, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόκτηση παιδιού από τον ίδιο και τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συνειδητοποίησα ότι η προσωπική μου ευτυχία από τη δημιουργία οικογένειας είναι ασυμβίβαστη με το πολιτικό μου αξίωμα. Η ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής μου απόφασης να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας και των κατανοητών προσδοκιών στο πρόσωπό μου ως προέδρου της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έχει γίνει δυσκολότερη από ό,τι περίμενα», αναφέρει ο Σπαν σε επιστολή που έχει στην κατοχή του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Πριν ανακοινώσει την απόφασή του, είχε ενημερώσει τόσο τον καγκελάριο και πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Φρίντριχ Μερτς, όσο και τον ηγέτη της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης, Μάρκους Ζέντερ, τους οποίους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.

Η συζήτηση για την παρένθετη μητρότητα

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Γενς Σπαν αναφέρεται στη «συνεχιζόμενη συζήτηση» σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε πατέρας, δεδομένου ότι η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία.

Οι πιέσεις για την αποχώρησή του είχαν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, κυρίως στο εσωτερικό του ίδιου του κόμματός του. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των γερμανικών μέσων ενημέρωσης τον κατηγόρησε για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», καθώς τόσο ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και παλαιότερα, όταν ήταν υπουργός Υγείας, είχε επανειλημμένα εκφραστεί κατά της παρένθετης μητρότητας.

Μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «ενοικιαζόμενη μήτρα» για να περιγράψει τη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό τρίτων.

«Ο Γενς Σπαν τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τη γερμανική νομοθεσία», έγραφε χαρακτηριστικά η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεχόμενος καταιγισμό ερωτήσεων για το θέμα, περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο καγκελάριος συνεχάρη τον Γενς Σπαν για τη γέννηση του παιδιού.

Η παρέμβαση Μερτς και το αρνητικό κλίμα στο CDU

Σύμφωνα με την BILD, ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τον στενό συνεργάτη του να αποχωρήσει από τη θέση του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα.

Ο Γερμανός καγκελάριος βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Ζάουερλαντ, απ’ όπου αναμένεται να παραχωρήσει την καθιερωμένη «θερινή» τηλεοπτική του συνέντευξη.

Πριν από τη συνομιλία του με τον Σπαν, ο Μερτς είχε επικοινωνήσει με επικεφαλής τοπικών οργανώσεων του κόμματος, επιχειρώντας να καταγράψει το κλίμα στη βάση του CDU. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συνολική εικόνα που έλαβε ήταν αρνητική, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.

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