Ζάκυνθος: Δύο τουρίστριες τραυματίστηκαν σε τροχαίο με γουρούνα – Έπεσαν σε γκρεμό 20 μέτρων

Δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία τραυματίστηκαν σε τροχαίο με γουρούνα, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/7) στη Ζάκυνθο.

Το ατύχημα συνέβη όταν οι δύο τουρίστριες έχασαν τον έλεγχο του οχήματος και έπεσαν σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων, στην περιοχή Ξηροκάστελλο.

Την σκηνή είδαν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και την Αστυνομία. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο τουριστριών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν ελαφρά τραύματα.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στη Ζάκυνθο, όταν ένας Βρετανός τουρίστας που οδηγούσε γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ.