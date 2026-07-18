Το μυστικό του ωκεανού: Μια «Χαμένη Πόλη» στον βυθό του Ατλαντικού τρέφει άγνωστα πλάσματα

Οι ωκεανοί της Γης κρύβουν στα βάθη τους μυστικά που συχνά ξεπερνούν ακόμα και την πιο έντονη ανθρώπινη φαντασία. Αν και οι ιστορίες για χαμένους πολιτισμούς και βυθισμένες πολιτείες στοίχειωναν για αιώνες τους μύθους των ναυτικών, η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να αποδείξει ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι εξίσου συναρπαστική.

Μια απόκοσμη γωνιά στον πυθμένα του Ατλαντικού αποδεικνύει ότι το απόλυτο σκοτάδι κρύβει μια απρόσμενη όαση ζωής. Για αιώνες, οι ναυτικοί της αρχαιότητας αφηγούνταν ιστορίες για μυθικές, χαμένες στεριές.

Έγιναν γνωστές με πολλά ονόματα —Εσχάτη Θούλη, Ύ-Μπραζίλ, Μακάριοι Νήσοι και, φυσικά, η θρυλική χαμένη πόλη της Ατλαντίδας.

«Χαμένη Πόλη»: Μια απόκοσμη όαση στον πυθμένα του Ατλαντικού

Τώρα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το κρυφό «υδραυλικό σύστημα» της Γης ίσως τρέφει ένα από τα πιο παράξενα οικοσυστήματά της —μια περιοχή στον πυθμένα του Ατλαντικού που ξυπνά εικόνες από τέτοια θρυλικά τοπία, χαμένα στο πέρασμα του χρόνου και της μνήμης.

Γνωστό ως υδροθερμικό πεδίο της «Χαμένης Πόλης», αυτό το αρχαίο αξιοπερίεργο του Ατλαντικού κάνει κάτι περισσότερο από το να διευρύνει απλώς την οπτική μας για το πώς τα ακραιόφιλα ευδοκιμούν σε μερικά από τα λιγότερο φιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη μας: προσφέρει ένα πιθανό μοντέλο για το πώς η εξωγήινη ζωή θα μπορούσε να αναπτυχθεί αλλού στο ηλιακό μας σύστημα.

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geophysics, Geochemistry, and Geosystems, μια διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε επιτέλους το σύστημα πίσω από αυτές τις αλκαλικές θερμές πηγές, οι οποίες είναι πλούσιες σε υδρογόνο και μεθάνιο και τροφοδοτούν το οικοσύστημα της «Χαμένης Πόλης».

Οι λευκές καμινάδες ανθρακικού άλατος που εκπέμπουν αυτά τα αέρια προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στο ηλιακό φως ως η κύρια πηγή ενέργειας της «Χαμένης Πόλης», επιτρέποντας στη ζωή να ευδοκιμεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον στα βάθη του ωκεανού.

Αναζητώντας στοιχεία κοντά στη «Χαμένη Πόλη»

Τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που αναβλύζουν από τις καμινάδες δημιουργήθηκαν μέσω υπόγειων αντιδράσεων. Όπως αποδεικνύεται, το νερό που τροφοδοτεί τη «Χαμένη Πόλη» είναι πιθανότατα μέρος ενός μεγαλύτερου υπόγειου δικτύου, όπου ακραίες διεργασίες εμπλουτίζουν το υγρό με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Η ανακάλυψη προήλθε σχεδόν ένα μίλι κάτω από τον Ορεινό Όγκο της Ατλαντίδας (Atlantis Massif), ένα τεράστιο τμήμα του φλοιού της Γης που σχηματίζει μια υποθαλάσσια οροσειρά.

Αυτή η θολωτή περιοχή εκτείνεται σε μήκος 16 χιλιομέτρων και υψώνεται 4.267 μέτρα πάνω από τον πυθμένα του ωκεανού.

Οι γεωλόγοι πιστεύουν ότι αυτός ο σχηματισμός δημιουργήθηκε πριν από 1,5 έως 2 εκατομμύρια χρόνια, καθώς η κίνηση των τεκτονικών πλακών τον απέσπασε από τα έγκατα της Μεσοατλαντικής Ράχης, διαμορφώνοντας ένα νέο χαρακτηριστικό στον πυθμένα του ωκεανού.

Από το ερευνητικό πλοίο Resolution της κοινοπραξίας JOIDES (Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling), οι επιστήμονες πραγματοποίησαν γεώτρηση σε βάθος 1.268 μέτρων, περίπου 792 μέτρα βόρεια της «Χαμένης Πόλης».

Με έκπληξη και μεγάλο ενδιαφέρον διαπίστωσαν ότι το νερό που ανακτήθηκε από τη γεώτρηση είχε χημική σύσταση εξαιρετικά όμοια με εκείνη του νερού που αναβλύζει από τις καμινάδες της «Χαμένης Πόλης».

Κάτω από τον πυθμένα του ωκεανού

Από το σημείο της γεώτρησης, άντλησαν νερό από διάφορα βάθη μέχρι την επιφάνεια προκειμένου να το εξετάσουν. Περίπου τα πρώτα 457 μέτρα αποτελούνταν κυρίως από θαλασσινό και γλυκό νερό από τη διαδικασία της γεώτρησης, ωστόσο σε μεγαλύτερα βάθη βρήκαν νερό που είχε αναβλύσει κάτω από τα πετρώματα.

Στα βαθύτερα σημεία, έως και το 80% του δείγματος προερχόταν από αυτές τις υπόγειες περιοχές. Οι λεπτομερείς αναλύσεις τους αποκάλυψαν ότι το νερό είχε αντιδράσει με τα γύρω ορυκτά αποκτώντας ασβέστιο και χάνοντας μαγνήσιο, μια αντίδραση που θα απαιτούσε παρατεταμένη έκθεση σε πετρώματα με θερμοκρασία τουλάχιστον 300°C.

Παρά το εύρημα αυτό, η τρύπα της γεώτρησης ήταν πολύ πιο ψυχρή όταν η ομάδα πήρε τα δείγματά της. Συνήθως, μια αντίδραση νερού-πετρώματος με γαββρικά και υπερμαφικά πετρώματα παράγει τέτοια αποτελέσματα, τα οποία είναι υψηλά σε ασβέστιο αλλά χωρίς μαγνήσιο. Άλλα συστατικά, όπως το λίθιο, το ρουβίδιο, το καίσιο και το στρόντιο, εντοπίστηκαν στο νερό τόσο στο σημείο της γεώτρησης όσο και στη «Χαμένη Πόλη».

Τα ευρήματα είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς παρέχουν τις πρώτες άμεσες αποδείξεις για την κυκλοφορία αυτού του εξαιρετικά θερμού νερού κάτω από τον Ορεινό Όγκο της Ατλαντίδας, μέσα από γαββρικά και υπερμαφικά πετρώματα.

Σε αυτό το κρυφό «υδραυλικό σύστημα», το θαλασσινό νερό φτάνει βαθιά στο εσωτερικό των ωκεάνιων πλακών, παρέχοντας ενέργεια σε αυτά τα περιβάλλοντα των μεγάλων βαθέων και υποστηρίζοντας δυνητικά τη μικροβιακή ζωή τους.

Τροφοδοτώντας τη «Χαμένη Πόλη»

Καθώς οι ερευνητές απέδειξαν πλέον ότι το εμπλουτισμένο με υδρογόνο νερό μπορεί να σχηματιστεί φυσικά βαθιά στο εσωτερικό της Γης μέσω αντιδράσεων των πετρωμάτων, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτό έχει τεράστιες προεκτάσεις για την κατανόηση του πλανήτη μας, αλλά και του διαστήματος.

Αφενός, προσθέτει ένα νέο στοιχείο στους ενεργειακούς κύκλους της Γης, εξηγώντας πώς η ζωή επιμένει να επιβιώνει κάτω από τόσο δύσκολες και σκοτεινές συνθήκες. Αφετέρου, προσφέρει συναρπαστικές νέες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να συντηρηθεί η ζωή σε εξωγήινα περιβάλλοντα, καθώς η ανθρωπότητα συνεχίζει να την αναζητά αλλού στο σύμπαν.

Οι παράξενες συνθήκες του οικοσυστήματος της «Χαμένης Πόλης» θεωρούνται ένα πιθανό μοντέλο για το πώς η ζωή θα μπορούσε να διατηρηθεί στους παγκόσμιους ωκεανούς παγωμένων κόσμων, όπως ο δορυφόρος του Δία, Ευρώπη, ή ο δορυφόρος του Κρόνου, Εγκέλαδος.

Οι επόμενες προκλήσεις και το μέλλον της υποθαλάσσιας έρευνας

Ωστόσο, παραμένει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τα δείγματα. Στα δείγματα υπήρχαν θαλασσινό νερό, γλυκό νερό και ρύποι από τη διαδικασία της γεώτρησης, ενώ οι ακριβείς αναλογίες που αποδίδονται στον γαββρίτη ή στα υπερμαφικά πετράματα παραμένουν άγνωστες.

Επίσης, αν και αυτό αποτελεί ένδειξη για μια υπόγεια σύνδεση μεταξύ της τρύπας της γεώτρησης και των καμινάδων της «Χαμένης Πόλης», δεν συνιστά οριστική απόδειξη ότι όντως συνδέονται.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την επιστροφή των επιστημόνων μόλις σταθεροποιηθεί η τρύπα της γεώτρησης, προκειμένου να συλλεχθούν ανέπαφα δείγματα που θα επιτρέψουν στους ερευνητές να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το πού και πώς συμβαίνουν αυτές οι αντιδράσεις, καθώς και για την ποσότητα ενέργειας που προσθέτουν στο νερό.

Από τις πιο αφιλόξενες περιοχές της Γης μέχρι την αναζήτηση οργανισμών ανάμεσα στα αστέρια, η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη βαθιά μέσα στους ωκεανούς μας προσφέρει νέες απαντήσεις για το πώς επιμένει να επιβιώνει αυτού του είδους η ζωή.