Ένα κρίσιμο ρεύμα του Ατλαντικού εξασθενεί – Μπορεί να αλλάξει ο καιρός σε ολόκληρο τον πλανήτη

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Ένα σημαντικό σύστημα ωκεάνιων ρευμάτων του Ατλαντικού, το οποίο βοηθά στη σταθεροποίηση του κλίματος της Γης, εξασθενεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, σύμφωνα με νέα έρευνα. Πηγή: NOAA
Ένα γιγαντιαίο ωκεάνιο ρεύμα του Ατλαντικού που βοηθά στη ρύθμιση του κλίματος της Γης επιβραδύνεται, και οι επιστήμονες λένε ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι παγκόσμιες.

Ένα τεράστιο σύστημα κυκλοφορίας του Ατλαντικού Ωκεανού, το οποίο παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος της Γης, εξασθενεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η επιβράδυνση εκτείνεται σε ένα μεγάλο τμήμα του Ατλαντικού και θα μπορούσε τελικά να μεταβάλει τα καιρικά φαινόμενα σε πολλά μέρη του κόσμου.

Η έρευνα, με επικεφαλής επιστήμονες από τη Σχολή Θαλάσσιων, Ατμοσφαιρικών και Γεωλογικών Επιστημών Rosenstiel του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, παρέχει μερικές από τις ισχυρότερες άμεσες παρατηρησιακές αποδείξεις μέχρι στιγμής ότι η Μεσημβρινή Ανατρεπτική Κυκλοφορία του Ατλαντικού (AMOC) χάνει την ισχύ της.

Οι άμεσες επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις κλιματικές προβλέψεις και να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς η παγκόσμια θέρμανση ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές καιρικές και ωκεάνιες συνθήκες.

«Μια ασθενέστερη AMOC μπορεί να μετατοπίσει τα καιρικά φαινόμενα, οδηγώντας ενδεχομένως σε πιο ακραίες καταιγίδες, αλλαγές στις βροχοπτώσεις ή πιο κρύους χειμώνες σε ορισμένες περιοχές», δήλωσε ο Shane Elipot, ανώτερος συγγραφέας της μελέτης και φυσικός ωκεανογράφος στη Σχολή Rosenstiel.

«Μπορεί επίσης να επηρεάσει την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά μήκος των ακτογραμμών, επηρεάζοντας κοινότητες και υποδομές».

Η παρακολούθηση των βαθέων υδάτων αποκαλύπτει μια μακροπρόθεσμη τάση

Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τέσσερις ωκεάνιες διατάξεις στον Βόρειο Ατλαντικό, εντοπίζοντας συνεχή μείωση στην ισχύ της ανατρεπτικής κυκλοφορίας (overturning circulation).

Η ανάλυση, βασισμένη σε μετρήσεις πίεσης πυθμένα, κάλυψε τη βαθιά ωκεάνια ροή κάτω από τα 1.000 μέτρα, από τα τροπικά έως τα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Τα όργανα, αγκυροβολημένα στον πυθμένα της θάλασσας, μετρούσαν συνεχώς την πίεση, τη θερμοκρασία, την πυκνότητα και τα ωκεάνια ρεύματα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την ίδια μέθοδο ανάλυσης σε κάθε τοποθεσία—χρησιμοποιώντας τις αλλαγές στην πίεση του πυθμένα για να εκτιμήσουν τη ροή των βαθιών υδάτων κάτω από τα 1.000 μέτρα περίπου.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα μεταξύ των διαφόρων τοποθεσιών και σε μεγάλες χρονικές περιόδους, η ομάδα εντόπισε μια συνεχή μείωση στην ισχύ της ανατρεπτικής κυκλοφορίας.

Η σημασία της AMOC για το παγκόσμιο κλίμα

Οι μετρήσεις από διάφορα γεωγραφικά πλάτη αποκάλυψαν μια σταθερή εξασθένηση σε ένα σημαντικό τμήμα της AMOC κατά μήκος του δυτικού ορίου του Ατλαντικού, το οποίο εκτείνεται από τις υποτροπικές περιοχές έως τα μέσα γεωγραφικά πλάτη (περίπου 16,5°Β έως 42,5°Β).

Επειδή η τάση αυτή εμφανίστηκε σε μια τόσο ευρεία περιοχή, οι ερευνητές αναφέρουν ότι υποδεικνύει μια μεταβολή μεγάλης κλίμακας και όχι μια προσωρινή διακύμανση. Η AMOC είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα που ελέγχουν το κλίμα στην περιοχή του Ατλαντικού.

Βοηθά στη διανομή της θερμότητας μέσω του ωκεανού, επηρεάζοντας τις θερμοκρασίες, τα καιρικά φαινόμενα και τη στάθμη της θάλασσας, ειδικά γύρω από τον Βόρειο Ατλαντικό.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι μια επιβράδυνση της κυκλοφορίας θα μπορούσε να επηρεάσει τους ευρωπαϊκούς χειμώνες, τη δραστηριότητα των τυφώνων, τα πρότυπα των βροχοπτώσεων και άλλες κλιματικές συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ένα «καναρίνι στο ανθρακωρυχείο» για τον πλανήτη

Οι ερευνητές πιστεύουν επίσης ότι οι μετρήσεις που λαμβάνονται κατά μήκος του δυτικού ορίου του Ατλαντικού ενδέχεται να λειτουργήσουν ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.

Παρομοίασαν τη μέθοδο παρακολούθησης με το «καναρίνι σε ανθρακωρυχείο», επειδή μπορεί να προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την καταγραφή των μακροπρόθεσμων αλλαγών σε αυτό το κρίσιμο σύστημα ρύθμισης του κλίματος.

«Αυτή η έρευνα βοηθά τους επιστήμονες να προβλέψουν καλύτερα πώς μπορεί να αλλάξει το κλίμα τις επόμενες δεκαετίες—πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κοινότητες για να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές περιβαλλοντικές συνθήκες», δήλωσε ο Elipot.

Η μελέτη, με τίτλο «Meridionally consistent decline in the observed western boundary contribution to the Atlantic Meridional Overturning Circulation» (Μεσημβρινά σταθερή μείωση της παρατηρούμενης συνεισφοράς του δυτικού ορίου στη Μεσημβρινή Ανατρεπτική Κυκλοφορία του Ατλαντικού), δημοσιεύτηκε στο τεύχος της 8ης Απριλίου του περιοδικού Science Advances.

