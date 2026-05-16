Άγιοι Ανάργυροι: Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Enikos Newsroom

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτασαν στην οδό Κέρκυρας έμειναν άφωνοι από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι της οικογένειας.

Τα τρία παιδιά -1 αγόρι και 2 κορίτσια- ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι πριν από λίγα 24ωρα.

Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις σε νοσοκομείο Παίδων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιά: Το απροσδόκητο σημάδι που μπορεί να εμφανιστεί 12 χρόνια πριν από ένα έμφραγμα

Ο Michael Douglas αποκαλύπτει τα σιωπηρά συμπτώματα πριν τον καρκίνο που προκλήθηκε από τον στοματικό έρωτα: «Ξεκίνησε με έ...

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές που αρχίζουν από τη Δευτέρα

Η σύγκλιση στα συστήματα αντίληψης από τα αυτοκίνητα στα ρομπότ

Η Samsung προειδοποιεί τους χρήστες Galaxy να διαγράψουν «εφαρμογές υψηλού κινδύνου»
περισσότερα
11:55 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Γουρούνες: «Χρειάζεται πλήρης απαγόρευση στα νησιά και σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στα τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στα νη...
05:53 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 16 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Δ...
05:38 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 16/5/2026.
05:00 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαΐου

Σάββατο 16 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Άγιοι Α...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν