Άγιοι Ανάργυροι: Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Μια νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτασαν στην οδό Κέρκυρας έμειναν άφωνοι από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι της οικογένειας.

Τα τρία παιδιά -1 αγόρι και 2 κορίτσια- ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, παρόμοιες με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι πριν από λίγα 24ωρα.

Συνελήφθησαν οι γονείς, 31 και 36 ετών και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα για να απολογηθούν.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις σε νοσοκομείο Παίδων.