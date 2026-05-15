Περιστέρι: Το ξέσπασμα του 8χρονου παιδιού της οικογένειας – «Δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα έξι αδελφάκια στο Περιστέρι, καθώς πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας περιέγραψαν την καθημερινότητα των παιδιών και τις δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπιζε το νοικοκυριό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια είχε φύγει από το σπίτι της στο Περιστέρι και είχε μεταβεί στους Λειψούς, υπό τον φόβο καταγγελιών και του κινδύνου να αφαιρεθεί από τους γονείς η επιμέλεια των παιδιών.

Πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον ανέφεραν στο «LiveNews» ότι η οικογένεια είχε δεχθεί κατά καιρούς βοήθεια από κατοίκους. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κάτοικοι φέρεται να της είχαν προσφέρει ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης και οικιακά αντικείμενα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, τα αντικείμενα αυτά δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς.

«Βοηθούσαν εδώ. Τους βοηθούσε κόσμος. Τους πήγε ρούχα, τους πήγε πράγματα, τους πήγε να στήσουν νοικοκυριό, κουβέρτες, χαλιά, πράγματα. Και τα άφησαν, τα άφηναν και δεν γύριζαν να τα δουν. Βαριούνταν να χτίσουν το σπιτικό τους», αναφέρει συγγενής της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η μητέρα φέρεται να δυσκολευόταν να καλύψει βασικές ανάγκες του νοικοκυριού. Παράλληλα, οι αναφορές περιγράφουν προβλήματα στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών, όπως η υγιεινή, η ένδυση και η σχολική φοίτηση.

«Αυτή ούτε δουλειές έκανε, ούτε καθάριζε, ούτε τίποτα. Έχω μάθει ότι η δασκάλα, η νηπιαγωγός, την ειδοποίησε στο σχολείο ότι το παιδάκι είχε κατουρηθεί πάνω του, για να πάει να το πάρει και να το αλλάξει. Και εκείνη είπε: “Δεν έχω ρούχα”. Και ωρυόταν η μητέρα της, η γιαγιά των παιδιών, γιατί έχει μία ντουλάπα ρούχα, έχει του κόσμου τα πράγματα και δεν ασχολείται».

Οι ίδιες πηγές αναφέρθηκαν και στη διαμονή της οικογένειας στους Λειψούς. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η οικογένεια έμεινε στο νησί για πέντε μήνες και κατέβαλε μόνο μέρος των ενοικίων.

«Έμειναν, λέει, πέντε μήνες. Πλήρωσαν μόνο δύο ενοίκια. Τα άλλα τούς τα χάρισε ο Ιταλός. Και τα φώτα και τα νερά. Ήταν να μείνουν μέχρι τον Ιούνιο».

«Δεν ξέρετε πώς ζούμε» – Το ξέσπασμα του 8χρονου παιδιού της οικογένειας

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εικόνες που τους προβλημάτισαν, κάνοντας λόγο για συχνές εντάσεις στο σπίτι, αλλά και για παιδιά που εμφανίζονταν παραμελημένα ή με εμφανή σημάδια κακής φροντίδας.

«Μένω σχετικά κοντά και πέρναγα κάθε μεσημέρι και κάθε μεσημέρι η γυναίκα ωρυόταν. Ούρλιαζε, έσκουζε σαν να έβγαζε άναρθρες κραυγές. Μία, δύο, τρεις. Λέω εντάξει, έχει 6 παιδιά. Λογικό από τη μία, αλλά από την άλλη λέω κάτσε, δεν είναι λογικό όλο αυτό», ανέφερε κάτοικος των Λειψών και συνέχισε: «Και εκεί άρχισα να μπαίνω σε σκέψεις και να παρατηρώ λίγο καλύτερα την οικογένεια. Τα παιδάκια δεν πήγαιναν σχολείο. Βρώμαγαν πάρα πολύ. Και άρχισα να το ψάχνω ακόμα περισσότερο όταν τον Δεκέμβρη ή τον Γενάρη παρατήρησα το ένα παιδάκι, αν θυμάμαι καλά το πιο μικρό – μπορεί να κάνω και λάθος – να κυκλοφορεί με το ένα μάτι πρησμένο. Μελανιασμένο. Και λέω ότι εκεί δεν πάει κάτι καθόλου καλά».

«Ρώτησα και τους δασκάλους διακριτικά και μου είπαν κιόλας ότι έχει συμβεί, για παράδειγμα, το ένα παιδάκι, παιδάκι του δημοτικού είναι, να τα κάνει πάνω του, κι όταν ο δάσκαλος του είπε: “Πήγαινε παιδί μου να αλλάξεις, δεν είναι κατάσταση αυτή”, γυρνάει το παιδάκι και του λέει: “Αυτά τα λέτε γιατί κύριε, δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου”. Φανταστείτε δηλαδή ένα παιδάκι 7-8 χρονών να λέει τέτοια πράγματα».

Οι Αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν την υπόθεση, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων και το ενδεχόμενο παρέμβασης των κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία τους.

«Δεν με άφηναν να δω σε τι κατάσταση ζουν», λέει ο παππούς των παιδιών

Ο παππούς των παιδιών μίλησε στην εκπομπή «LiveNews». Όπως είπε, δεν έβλεπε τα εγγόνια του, καθώς δεν τον άφηναν ο γιος και η νύφη του.

«Τότε που ήρθαν εδώ ήταν εντάξει. Μετά λέει τους έπιασε μια γαστρεντερίτιδα. Από ότι άκουσα και είχαν κάποια προβλήματα. Ε, δεν ξέρω, δε θέλανε και επαφές να έχουν με κανέναν. Δεν τα έβλεπα τα εγγόνια. Ούτε τους ίδιους δεν έβλεπα. Με μηνύματα μιλάγαμε. Είναι εδώ λέει, πάω, έχουμε βρει σπίτι, ερχόμαστε. Και μετά μου λέει κάτι στράβωσε, λέει, δεν είχαν ρεύμα, δεν ξέρω τι είχε παίξει και θέλουμε λέει δύο τρεις μέρες να… Λέω ελάτε κάτω, σπίτι. Έτσι κι αλλιώς μόνος μου. Όχι, λέει, δε θέλουμε. Θέλουμε μόνοι μας. Ήξερα ότι είχε κάνει κάποιος δάσκαλος(καταγγελία) επειδή δεν πήγαιναν σχολείο. Αυτά. Ο γιος μου είναι σε ξενοδοχείο. Ήταν σε ξενοδοχείο. Η νύφη τι να κάνει; Με έξι παιδιά. Η σύζυγός μου με αυτό το μαράζι έφυγε. Κουβαλάγαμε το οξυγόνο μαζί και παρακάλαγε να δει τα παιδιά και δεν μπορούσε να τα δει».

