Βελόπουλος: «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγμένοι στα σκάνδαλα, γι’ αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Σε αντίθεση με την Ελληνική Λύση, το μόνο πρόγραμμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς, κάνοντας συνεχώς εγκλήματα» πρόσθεσε.

 

«Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, αλλά ο λίβας που καίει τα σπαρτά»

«Ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά οι Έλληνες χρωστούν και στους παρόχους ενέργειας τεράστια ποσά», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι ο λίβας που καίει τα σπαρτά. Όπου σπαρτά οι Έλληνες, όπου λίβας η ελληνική, δυστυχώς, καταστροφική κυβέρνηση».

 

«Εάν ισχύουν αυτά που λέγονται για Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη, πρέπει να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους»

«Εάν ισχύουν αυτά που λέγονται και γράφονται στον Τύπο, για την οικονομική σχέση με το κράτος του κ. Γεωργιάδη και του κ. Ανδρουλάκη, πρέπει πάραυτα να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους και να πάνε στο δικαστήριο, διότι είναι οι ίδιοι που ζητούν την άρση ασυλίας όλων των αντιπάλων, αλλά αυτοί δεν γίνεται να κρύβονται πίσω από την ασυλία, όταν δεν τους βολεύει γιατί αφορά αυτούς», αναφέρει ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Ακίνητα: Νέα έρευνα αποκαλύπτει πόσο αυξήθηκαν οι τιμές πώλησης

Σύνοδο G7: Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πιερρακάκης-Τι δήλωσε

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μια καθημερινή πολυβιταμίνη μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI
περισσότερα
19:00 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

«Πυρά» της Κωνσταντοπούλου κατά της Καραγεωργοπούλου: «Παραδώστε την κλεμμένη έδρα» – Νέα άγρια κόντρα με τον Γεωργιάδη

Νέο γύρο αντιπαράθεσης είχαν στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την...
18:41 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Πλακιάς: Αιχμηρή απάντηση σε Αυγερινό – «Νομίζω η Μαρία ξέρει για ρώτα την λίγο»

Φωτιές φαίνεται πως έχει ανάψει στην πολιτική σκηνή όχι μόνο η ανακοίνωση της δημιουργίας του ...
18:35 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κύκλοι της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση του Φερχάτ Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολι...
18:23 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Φερχάτ Οζγκιούρ: «Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

«Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντι...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις