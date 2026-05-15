Βελόπουλος: «ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες»

«ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγμένοι στα σκάνδαλα, γι’ αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Σε αντίθεση με την Ελληνική Λύση, το μόνο πρόγραμμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς, κάνοντας συνεχώς εγκλήματα» πρόσθεσε.

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι βουτηγμένοι στα σκάνδαλα, γι’ αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την Ελληνική Λύση, το μόνο πρόγραμμα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι… pic.twitter.com/0KZhqUOpYz — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) May 15, 2026

«Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, αλλά ο λίβας που καίει τα σπαρτά»

«Ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά οι Έλληνες χρωστούν και στους παρόχους ενέργειας τεράστια ποσά», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι ο λίβας που καίει τα σπαρτά. Όπου σπαρτά οι Έλληνες, όπου λίβας η ελληνική, δυστυχώς, καταστροφική κυβέρνηση».

«Εάν ισχύουν αυτά που λέγονται για Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη, πρέπει να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους»

«Εάν ισχύουν αυτά που λέγονται και γράφονται στον Τύπο, για την οικονομική σχέση με το κράτος του κ. Γεωργιάδη και του κ. Ανδρουλάκη, πρέπει πάραυτα να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους και να πάνε στο δικαστήριο, διότι είναι οι ίδιοι που ζητούν την άρση ασυλίας όλων των αντιπάλων, αλλά αυτοί δεν γίνεται να κρύβονται πίσω από την ασυλία, όταν δεν τους βολεύει γιατί αφορά αυτούς», αναφέρει ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.