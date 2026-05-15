Bloomberg: Η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει την εξουσία του Ερντογάν στη Μεσόγειο – Προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ερντογάν
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το κόμμα του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, το κόμμα καταρτίζει νομοσχέδιο που θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα αλιείας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα, μεταξύ άλλων και σε «αμφισβητούμενα ύδατα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις.

Η κίνηση της Τουρκίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες σε φυσικό αέριο θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί.

Σημειώνεται ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να δημιουργούν αποκλειστικές οικονομικές ζώνες έως και 200 ​​ναυτικών μιλίων, με επικαλυπτόμενες αξιώσεις που απαιτούν διμερείς συμφωνίες αλλά η Τουρκία δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση.

Η Τουρκία, σημειώνει το Bloomberg, απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα θαλάσσια σύνορά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, που έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες. Μερικά νησιά βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές, με την Τουρκία να υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να μετράται από τις ηπειρωτικές ακτές της χώρας. Υποστηρίζει επίσης ότι τα νησιωτικά κράτη όπως η Κύπρος δικαιούνται μόνο χωρικά ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια ενώ το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα της Κύπρου εγείρει επίσης αξιώσεις για αξιοποίηση ενεργειακών πόρων στα ανοικτά των κυπριακών ακτών.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεχίσουν τον διάλογο για να αντιμετωπίζουν τις διαφορές τους σχετικά με την έρευνα για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναφέρει ακόμη το δημοσίευμα του Bloomberg. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν απειλήσει με κυρώσεις την Τουρκία για δραστηριότητες γεώτρησης σε αμφισβητούμενα ύδατα, μετά από πιέσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Κοινωνική Αντιπαροχή: Οι όροι και οι ρήτρες για τις συμβάσεις – Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ασαμάτογλου: Τα επίπεδα των 2,15 ευρώ το λίτρο αναμένεται να ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης- Τι είπε για το πετρέλ...

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI

Πώς τα σούπερ-κβάζαρ διαμόρφωσαν τους πρώιμους γαλαξίες και «μπέρδεψαν» το James Webb
περισσότερα
17:27 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ιράν: «Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Η Τεχεράνη θέλει κοινό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με το Ομάν

Σαφές μήνυμα δυσπιστίας προς την Ουάσιγκτον έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτ...
16:48 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Μερτς μετά την επικοινωνία με Τραμπ: «Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με βα...
15:48 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ο Τραμπ θέλει το «θαμμένο ουράνιο» του Ιράν: «Μόνο ΗΠΑ και Κίνα μπορούν να το βγάλουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο των αποθεμάτω...
14:41 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ιαπωνία: Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας -Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις