Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με Μουρίνιο – Ανακοινώνεται την επόμενη εβδομάδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ζοσέ Μουρίνιο
πηγή: AP Photo/Luca Bruno
Ο ισπανικός Τύπος συνεχίζει να κάνει λόγο για επαφές της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ώστε να επιστρέψει στο «Μπερναμπέου» και να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος «βασίλισσα», αλλά οι Πορτογάλοι κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία!

Συγκεκριμένα ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός «CMTV» υποστήριξε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ πως ο 63χρονος διάσημος κόουτς έχει συμφωνήσει, σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία τους, σε όλα με τον πρόεδρο των «μπλάνκος», Φλορεντίνο Πέρεθ, και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του, αλλά και η παρουσίαση του στο «Μπερναμπέου».

Από την πλευρά της η εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» επιβεβαιώνει πως η πρόσληψη του διάσημου Πορτογάλου προπονητή, θα οριστικοποιηθεί επίσημα, μόλις τελειώσει η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, διεκδικώντας με την Μπενφίκα τη 2η θέση της βαθμολογίας. Ο Μουρίνιο ήταν στον πάγκο της Ρεάλ το διάστημα 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2011-12), ένα Κύπελλο (2010-11) και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012).

