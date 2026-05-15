Αποστόλης Τότσικας: «Με την άφιξη των παιδιών γίνεσαι πιο υπεύθυνος – Η πιο δύσκολη φάση σίγουρα ήταν το αρχικό κομμάτι»

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Instagram/apostolis_totsikas_official
Την Παρασκευή 15 Μαΐου, ο Αποστόλης Τότσικας ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε για τα παιδιά του, τον Μιχαήλ – Άγγελο και την Ειρήνη – Χρυσή, τα οποία έχει αποκτήσει με την Ρούλα Ρέβη.

Υπενθυμίζεται ότι τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, ήρθαν στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2015.

«Τώρα είναι σχεδόν 11 ετών. Η ζωή με δίδυμα είναι τέλεια», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του ο Αποστόλης Τότσικας.

«Οι πατεράδες έρχονται λίγο σε δεύτερο χρόνο να γίνουν γονείς»

Σε ερώτηση για το αν είχαν δυσκολευτεί στην αρχή με τα δίδυμα, ο ηθοποιός απάντησε πως: «Ναι, φυσικά, ήταν πολύ… Και, ξέρεις, και δυο μαζί. Εγώ πηγαινοερχόμουν τότε, ήμουν στην Κύπρο στο “Μπρούσκο”, οπότε η Ρούλα βαρούσε τις “σκοπιές”. Προσπαθώ, όσο μπορώ, να είμαι full-time μπαμπάς. Η Ρούλα είναι φανταστική μαμά». 

«Με την άφιξη των παιδιών γίνεσαι πιο υπεύθυνος, γίνεσαι πιο αλέρτ, είσαι λίγο σε εγρήγορση, ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος. Είναι όλο αυτό το πακέτο, που προσπαθείς κάθε μέρα να το πετύχεις. Η πιο δύσκολη φάση σίγουρα ήταν το αρχικό κομμάτι, που δεν είχες πολύ ύπνο, που δεν είχες… Θα τα δεις και εσύ, θα έχεις μπροστά σου το γάλα, και θα λες “πού είναι το γάλα ρε παιδιά;”. Και είναι ακριβώς μπροστά σου. Αλλά μετά το σημαντικό είναι να αρχίσουν να μιλάνε, να ξέρεις γιατί κλαίνε. Πονάνε; Πεινάνε;», εξήγησε αμέσως μετά.

Επιπλέον, ο Αποστόλης Τότσικας ανέφερε πως: «Η μάνα που έχει το ένστικτο, γιατί έχει κυοφορήσει το παιδί, νομίζω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό. Είναι μια άλλου είδους γλώσσα, που χρησιμοποιούν οι μανάδες με τα παιδιά. Οι πατεράδες έρχονται λίγο σε δεύτερο χρόνο να γίνουν γονείς, γιατί δεν το συνειδητοποιούν πολύ άμεσα. Αλλά, ναι, ξέρεις, είναι μια διαρκής πάλη και είναι ό,τι πιο ωραίο».

