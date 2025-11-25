Αποστόλης Τότσικας: Το μήνυμα για τα γενέθλια της Ρούλας Ρέβη – «Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (25/11) η Ρούλα Ρέβη. Η καταξιωμένη φωτογράφος έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια με τον Αποστόλη Τότσικα, με τον οποίο είναι μαζί 18 χρόνια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2014, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2015 γεννήθηκαν τα δίδυμα παιδιά τους, ο Μιχαήλ – Άγγελος και η Ειρήνη – Χρυσή. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο ηθοποιός έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί στην σύζυγό του.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, βλέπουμε την Ρούλα Ρέβη να έχει ξαπλώσει στο έδαφος, πάνω σε μία ζωγραφιά ενός σταυρού.

Ο Αποστόλης Τότσικας έχει γράψει στη λεζάντα του post του: «Χρόνια πολλά Σταυρούλα μου… Σταυρούλα μας. Το φως σου να μας φωτίζει πάντα. Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου!! Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα».

Σε συνέντευξή του τον περασμένο Μάιο στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως: «Είναι πολύ ωραία η φάση οικογένεια. Είμαστε 18 χρόνια μαζί με την Ρούλα. Υπήρχε από την πρώτη στιγμή απόλυτη εμπιστοσύνη, πολλή αγάπη και φροντίδα. Η Ρούλα με βοήθησε πάρα πολύ και στη ζωή μου και στη δουλειά μου!».