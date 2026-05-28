Η Αναστασία Γιούσεφ αποκάλυψε το φύλο του μωρού της με έναν ξεχωριστό τρόπο – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

Με έναν πρωτότυπο τρόπο η εγκυμομονούσα Αναστασία Γιούσεφ αποκάλυψε μέσα από τα social media, το φύλο του μωρού της.

Η γνωστή χορεύτρια και influencer έχει ανακοινώσει από τις 10 Μαΐου, ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Τώρα σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram αποκαλύπτει και το φύλο του μωρού που αναμένει μέσα από ένα βίντεο που κρατάει ένα μπαλόνι που γράφει «αγόρι ή κορίτσι» και το οποίο σκάει, αποκαλύπτοντας το μυστικό στους ακόλουθούς της.

«Είναι αγοράκι το αστεράκι μου», αναφέρει μόλις σκάει το μπαλόνι.

«Δεν περίμενα ότι μια τόσο μικρή καρδούλα θα άλλαζε τη δική μου για πάντα», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης για να συμπληρώσει: «Boy mama loading…».

