Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφοιτώ – Αν υπάρχει ψυχή, είναι χαρούμενη»

Ελένη Φλισκουνάκη

Με ανάρτηση που έκανε στο Instagram, την Τρίτη 26 Μαΐου, η Δήμητρα Παπαδοπούλου έκανε γνωστό πως πήρε το πτυχίο της. Η καταξιωμένη καλλιτέχνις παραχώρησε δηλώσεις στο «Buongiorno» για το ευχάριστο γεγονός, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (27/5).

«Πήρα το πτυχίο μου στην Ελληνική και Αγγλική Φιλολογία. Νιώθω καλά. Είχα ξεμακρύνει τόσο πολύ, που δεν ξέρω. Δεν το περίμενα και εγώ να γίνει, αλλά τέλος πάντων. Το πήρα απόφαση και έγινε.

Είχα αφήσει τρία μαθήματα. Θέλησα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου, γιατί διαγράφουν τους αιώνιους φοιτητές. Δεν είχα πια περιθώριο, είναι οι “τελευταίες των Μοϊκανών”», ανέφερε αρχικά η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Συναντήθηκα και με την Δανάη Λουκάκη, που της χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιό και φίλη, η οποία μου είπε “τελείωνε, πήγαινε να το πάρεις”, και έτσι με ώθησε. Περίπου ένα εξάμηνο “πάλεψα” για να τελειώσω».

«Ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφοιτώ. Υπήρχε εκκρεμότητα μεγάλη από εκεί και την έκλεισα. Αν υπάρχει ψυχή, είναι χαρούμενη. Αν δεν υπάρχει, είμαι εγώ χαρούμενη.

Δεν θα με δείτε να γίνομαι καθηγήτρια, το πολύ-πολύ να ασχοληθώ με κανένα μάθημα στη ψυχολογία στο Καποδιστριακό. Μάλλον είναι καιρός να δώσω εκεί πέρα, γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι», πρόσθεσε.

22:21 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

