Δήμητρα Παπαδοπούλου: Πήρε το πτυχίο της – Η ανάρτηση από την ορκομωσία της

Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, καθώς πήρε το πτυχίο της. Η επιτυχημένη ηθοποιός αποκάλυψε το ευχάριστο νέο, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 26 Μαΐου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η καταξιωμένη καλλιτέχνις είχε εξομολογηθεί πως είχε μετανιώσει που δεν είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Στη ανάρτησή της, η Δήμητρα Παπαδοπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της, τρία στιγμιότυπα από την ορκωμοσία της, ενώ στο χαμόγελό της αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθει.

Η αγαπημένη ηθοποιός, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, έγραψε ότι: «Μπαμπά πήρα πτυχίο!!!».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το 2022, είχε αναφέρει ότι: «Δεν πήρα το πτυχίο τελικά, για τρία μαθήματα. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το πήρα, πάρα πολύ λυπάμαι. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω, θα πήγαινα να το πάρω το ρημάδι.

Ήταν ο καημός του μπαμπά μου, που δεν πήρα το πτυχίο. Λυπάμαι πολύ και δεν θέλω να είμαι διδακτική, αλλά θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι αν βρεθούν κατά λάθος σε ένα πανεπιστήμιο που δεν αγαπάνε, ας το πάρουν το ρημάδι. Αφού σε έφερε ο δρόμος από εδώ, πάρ’ το το ρημάδι».