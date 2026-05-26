Δήμητρα Παπαδοπούλου: Πήρε το πτυχίο της – Η ανάρτηση από την ορκομωσία της

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Δήμητρα Παπαδοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/dimi_papadopoulou_official
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ιδιαίτερες στιγμές έζησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, καθώς πήρε το πτυχίο της. Η επιτυχημένη ηθοποιός αποκάλυψε το ευχάριστο νέο, μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 26 Μαΐου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Δήμητρα Παπαδοπούλου στον Realfm 97,8: Το γέλιο είναι «χρυσός» – Εξαφανίστηκε από την ζωή μας

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η καταξιωμένη καλλιτέχνις είχε εξομολογηθεί πως είχε μετανιώσει που δεν είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της.

Στη ανάρτησή της, η Δήμητρα Παπαδοπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της, τρία στιγμιότυπα από την ορκωμοσία της, ενώ στο χαμόγελό της αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθει.

Δήμητρα Παπαδοπούλου: Ήταν κρίση ηλικίας, παθαίνω ανασφάλειες για τα μούτρα μου

Η αγαπημένη ηθοποιός, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, έγραψε ότι: «Μπαμπά πήρα πτυχίο!!!». 

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το 2022, είχε αναφέρει ότι: «Δεν πήρα το πτυχίο τελικά, για τρία μαθήματα. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το πήρα, πάρα πολύ λυπάμαι. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω, θα πήγαινα να το πάρω το ρημάδι.

Ήταν ο καημός του μπαμπά μου, που δεν πήρα το πτυχίο. Λυπάμαι πολύ και δεν θέλω να είμαι διδακτική, αλλά θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι αν βρεθούν κατά λάθος σε ένα πανεπιστήμιο που δεν αγαπάνε, ας το πάρουν το ρημάδι. Αφού σε έφερε ο δρόμος από εδώ, πάρ’ το το ρημάδι».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα αιμοδοσίας

Τι ώρα πρέπει να τρώτε για να χάσετε βάρος; Πώς θα επιταχύνετε τον μεταβολισμό

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 4.747 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκε το ΦΕΚ, πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιες ειδικό...

Αγίου Πνεύματος 2026: Διευκρινίσεις από ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ για τις αμοιβές των εργαζομένων

Η AI μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εξωγήινης ζωής που ίσως διαφεύγει από τις τρέχουσες διαστημικές αποστολές

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα
περισσότερα
15:20 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δανάη Λουκάκη: «Στο πρώτο ραντεβού θέλω να πληρώνει το άτομο που πρότεινε να βγούμε»

Δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» έκανε η Δανάη Λουκάκη, οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη (2...
14:40 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δημήτρης Σταρόβας: «Οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα της υγείας μου και οικονομικά»

Την Τρίτη 26 Μαΐου, ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά. Μ...
13:30 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Ο Ντέμης είχε σταθεί βράχος στη φίλη μου, την Αλεξάνδρα, μέχρι τη τελευταία στιγμή – Το ίδιο βλέπουμε και από τον Δέλλα»

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα συγκλόνισε το κοινό, καθώς ήταν μία πολύ φωτεινή παρουσία στην...
12:37 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μέμος Μπεγνής: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα – Μέχρι σήμερα είμαι με χρέη»

Ο Μέμος Μπεγνής παραχώρησε μία συνέντευξη στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν