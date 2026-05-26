Χανιά: Ιδιοκτήτης απείλησε νοικάρη με μπαλτά και μαχαίρι για έναν λογαριασμό ρεύματος

Μια υπόθεση-σοκ με απειλές, οικονομικές διαφορές και παράνομο οπλισμό, αποκάλυψε το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, με αφορμή, μια θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος κατήγγειλε στις Αρχές έναν 69χρονο Ρουμάνο, υποστηρίζοντας πως είχε καταλάβει θέση πάρκινγκ, στην περιοχή της Κισσάμου Χανίων.

Όταν όμως ο 69χρονος κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, η υπόθεση πήρε εντελώς διαφορετική τροπή. Ο άνδρας φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι διαμένει ως ενοικιαστής σε σπίτι ιδιοκτησίας του 60χρονου και πως πίσω από τη διαμάχη κρύβονταν οικονομικές διαφορές, που σχετίζονταν με τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 69χρονος κατήγγειλε ότι ο ιδιοκτήτης, εισέβαλε στο σπίτι του, κρατώντας μπαλτά στο ένα χέρι και κουζινομάχαιρο στο άλλο, τον απειλούσε, προκειμένου να του αποσπάσει τα χρήματα για την οφειλή προς τη ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γρήγορα πως η υπόθεση έκρυβε πολλά περισσότερα από έναν απλό καβγά για μία θέση πάρκινγκ και προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του 60χρονου.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πιστόλι με γεμιστήρα,

182 φυσίγγια,

ένα πιστόλι φωτοβολίδων,

ένα κυνηγετικό όπλο,

ένας μπαλτάς,

καθώς και ένα μαχαίρι.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ ο 60χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.