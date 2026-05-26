Μάκης Βορίδης: «Η Μαρία Καρυστιανού αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα πολιτικά» – «Απευθύνεται στον αντισυστημικό και αντιπολιτικό χυλό»

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Μάκης Βορίδης
Με αφορμή τις σημερινές (26/5/2026) δηλώσεις  της Μαρίας Καρυστιανού και την κατάθεση του καταστατικού του κόμματός της στον Άρειο Πάγο, ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο, εξέφρασε την άποψη πως επί της ουσίας ο πυρήνας του πολιτικού της εγχειρήματος, είναι η αξιοποίηση της τραγικής ιστορίας της απώλειας της κόρης της, στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι:

«Η κα Καρυστιανού αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα πολιτικά», τόνισε σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1», υπογραμμίζοντας πως «όσο το κόμμα της θα αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει»,  επισημαίνοντας «πως απευθύνεται «στον αντισυστημικό και αντιπολιτικό χυλό».

Όσον αφορά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε «ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να φτιάξει το δικό του μαγαζί με τους δικούς του όρους, ισχυριζόμενος ότι θα εξακολουθήσει να είναι μέρος του ποσοστού του 17%».

Στην ερώτηση αν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη απάντησε: «Εγώ στην ψυχούλα του καθενός δεν είμαι, τα κίνητρα δεν τα ξέρω. Βλέπω όμως πολιτικές δηλώσεις, βλέπω έωλες αιτιάσεις και βλέπω και απαράδεκτες διαβιβάσεις δικογραφιών».

