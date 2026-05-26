Νίκος Δρόσος: Πέθανε ο δημοσιογράφος σε ηλικία 75 ετών

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Νίκος Β. Δρόσος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και ιδίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ.

Ο Νίκος Δρόσος γεννήθηκε το 1951 στον Παραπόταμο Σερρών, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε επί σειρά ετών στο δικαστικό ρεπορτάζ των εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και «ΠΡΩΤΗ». Στη συνέχεια μεταπήδησε στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λαϊκή μουσική, την οποία υπηρέτησε με ζήλο, γνώση και απεριόριστη αγάπη. Παράλληλα ανέπτυξε συγγραφική δραστηριότητα, εκδίδοντας ποιητικές συλλογές και δοκίμια, ενώ η ραδιοφωνική του εκπομπή «Άντε να περάσει η νύχτα» στον Ρ/Σ “FLASH” έμεινε αξέχαστη στους ακροατές.

Η δημοσιογραφική οικογένεια τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με ήθος, συνέπεια και ευαισθησία. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, τον τόπο όπου επέλεξε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του.