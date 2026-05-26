Νίκος Δρόσος: Πέθανε ο δημοσιογράφος σε ηλικία 75 ετών

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

δημοσιογράφος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Νίκος Β. Δρόσος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και ιδίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ.

Ο Νίκος Δρόσος γεννήθηκε το 1951 στον Παραπόταμο Σερρών, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε επί σειρά ετών στο δικαστικό ρεπορτάζ των εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και «ΠΡΩΤΗ». Στη συνέχεια μεταπήδησε στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λαϊκή μουσική, την οποία υπηρέτησε με ζήλο, γνώση και απεριόριστη αγάπη. Παράλληλα ανέπτυξε συγγραφική δραστηριότητα, εκδίδοντας ποιητικές συλλογές και δοκίμια, ενώ η ραδιοφωνική του εκπομπή «Άντε να περάσει η νύχτα» στον Ρ/Σ “FLASH” έμεινε αξέχαστη στους ακροατές.

Η δημοσιογραφική οικογένεια τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με ήθος, συνέπεια και ευαισθησία. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, τον τόπο όπου επέλεξε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την επίλυση της καθυστέρησης των πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία

Σφοδρές αντιδράσεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα αιμοδοσίας

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτά είναι τα 10 μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστιμα

Πετρέλαιο κίνησης: Τι διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παράταση της επιδότησης

Η AI μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εξωγήινης ζωής που ίσως διαφεύγει από τις τρέχουσες διαστημικές αποστολές

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα
περισσότερα
16:34 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Πάτρα: Συνελήφθη ο δράστης που ξυλοκόπησε ζευγάρι ηλικιωμένων – Απαιτούσε να αποκαλύψουν πού έχουν χρήματα

Συνελήφθη ένας 40χρονος ως ο δράστης που επιχείρησε να διαπράξει ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ...
16:23 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Η αρρώστια καθάρισε το παιδί μου μέσα σε 7 μήνες»

Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με τη Νόσο του Κινητικ...
16:12 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Πανικός από χιλιάδες μέδουσες στην παραλία της Χαλκίδας – Ανησυχία προκαλεί ο αυξανόμενος αριθμός τους

Προβληματισμό έχει προκαλέσει η νέα εμφάνιση χιλιάδων μικρών καφέ μεδουσών σε παραλία της Εύβο...
16:06 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κρήτη: Τι είναι το «μεταλλικό αντικείμενο» που εντοπίστηκε στην Ελούντα – «Δεν εγκυμονεί κίνδυνο», λέει το ΓΕΣ

Απάρτιο από βληθέντα πύραυλο είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Ελούντα, στην...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν