«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Είσοδος της σήραγγας ανακαλύφθηκε σε σωστική ανασκαφή κοντά στη Ραμάτ Ραχέλ. Πηγή: Yoli Schwartz, Ισραήλ 
Μια απρόσμενη αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο περίπλοκο παζλ της ιστορίας της Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια έργων υποδομής για την κατασκευή μιας νέας γειτονιάς, οι αρχαιολόγοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό υπόγειο εύρημα που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Πρόκειται για μια τεράστια σήραγγα λαξευμένη στον βράχο, η οποία έχει προκαλέσει έντονο μυστήριο στην επιστημονική κοινότητα καθώς ο πραγματικός της σκοπός παραμένει άγνωστος.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη σήραγγα κοντά στη Ραμάτ Ραχέλ της Ιερουσαλήμ, η οποία δεν φαίνεται να αποτελεί μέρος γνωστού οχυρωματικού ή υδραυλικού συστήματος της εποχής.

Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να ρίξει νέο φως στις δραστηριότητες της περιοχής κατά την περίοδο του Πρώτου Ναού.

Η αρχαία πόλη της Ιερουσαλήμ είναι γεμάτη με σήραγγες και σπήλαια, εν μέρει λόγω του μαλακού καρστικού υποβάθρου της.

Όμως εκείνη που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έργων υποδομής πριν από την κατασκευή μιας νέας γειτονιάς, και η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, είναι κάτι το διαφορετικό.

Μια είσοδος της σήραγγας ανακαλύφθηκε σε σωστική ανασκαφή κοντά στη Ραμάτ Ραχέλ. Πηγή: Yoli Schwartz, Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ
Το κυριότερο είναι ότι οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν την ανασκαφή στην υπόγεια κατασκευή δεν έχουν ιδέα ποιον σκοπό εξυπηρετούσε, σύμφωνα με τους διευθυντές της ανασκαφής της IAA, Δρ. Sivan Mizrahi και Zinovi Matskevich. Έναν σκοπό που σίγουρα έπρεπε να επιτελούσε, καθώς καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια για τη λάξευσή της στον ασβεστόλιθο σε ένα μήκος περίπου 50 μέτρων.

«Ανασκάπταμε σε ένα σχετικά βραχώδες και εκτεθειμένο έδαφος, όταν ξαφνικά ανακαλύψαμε μια φυσική καρστική κοιλότητα», δήλωσαν οι δύο ερευνητές.

«Προς έκπληξή μας, καθώς η ανασκαφή προχωρούσε, αυτή η κοιλότητα εξελίχθηκε σε μια μακρά σήραγγα. Τμήματά της έχουν καταρρεύσει».

«Η λάξευση εκτελέστηκε σχολαστικά. Είναι σαφές ότι όποιος σκάλισε αυτή τη σήραγγα κατέβαλε τεράστια προσπάθεια», αναφέρουν.

Για ποιο σκοπό; «Μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα για το τι δεν ήταν», λέει ο Matskevich.

«Αρχικά υποψιαζόμασταν ότι όλο αυτό ήταν σύγχρονο, του 20ού αιώνα. Τώρα είμαστε βέβαιοι ότι δεν είναι. Πρώτα απ’ όλα, το χώμα εισήλθε σε αυτή τη σπηλιά σταδιακά, επομένως δεν μπορεί να σκάφτηκε πρόσφατα. Αλλά το πόσο αρχαία είναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε».

 

Ακατέργαστοι τοίχοι, ακατάλληλοι για υδραυλική εγκατάσταση. Πηγή: Yoli Schwartz, Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ
Αυτό συμβαίνει επειδή οι αρχαιολόγοι δεν βρήκαν τίποτα στο εσωτερικό που θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τη χρονολόγηση – ούτε κεραμικά ούτε νομίσματα, για παράδειγμα – ούτε τοτέμ ή σύμβολα.

Η δεύτερη σκέψη, λέει ο ίδιος, είναι ότι η σήραγγα σκάφτηκε για να εξυπηρετήσει το υδροδοτικό σύστημα της Ιερουσαλήμ, οδηγώντας ίσως σε κάποια πηγή ή απλώς μεταφέροντας νερό, αλλά αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί, για πολλούς λόγους.

Ο ένας λόγος είναι ότι το πέτρωμα του υποβάθρου είναι σπασμένο και γεμάτο ρωγμές, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για την αποθήκευση ή τη μεταφορά νερού οποιουδήποτε είδους.

Ο δεύτερος είναι ότι οι τοίχοι δεν ήταν σοβατισμένοι, κάτι που αποτελούσε τον κανόνα στις αρχαίες κατασκευές που σχετίζονταν με το νερό.

Ακόμη, οι γεωλόγοι επιβεβαιώνουν ότι δεν σχετίζεται με καμία πηγή νερού. Τέσσερα, η σήραγγα δεν δείχνει σημάδια συσσώρευσης νερού στο εσωτερικό της.

Επομένως, ούτε σύγχρονη κατασκευή είναι ούτε υδραυλική εγκατάσταση για τη Ραμάτ Ραχέλ. Τι μένει;

Στην πραγματικότητα, η σήραγγα δεν ήταν άδεια. Δεν περιείχε αντικείμενα που θα βοηθούσαν στη χρονολόγηση, αλλά ήταν γεμάτη με μπάζα από την ίδια της την κατασκευή.

 

Το εσωτερικό περιέχει μπάζα που στηρίζουν τη θεωρία ότι η σήραγγα ήταν λατομείο. Πηγή: Yoli Schwartz, Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ
Αυτό οδηγεί στη θεωρία ότι επρόκειτο για λατομείο, είτε για τον ίδιο τον ασβεστόλιθο –τη «λευκή» πέτρα της Ιερουσαλήμ– είτε, δεδομένης της ποιότητας του πετρώματος, για ασβέστη που προοριζόταν για την παρασκευή κονιάματος.

Λατομεία έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στην Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου ενός που πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε ο Ηρώδης για τις πέτρες ανακαίνισης του Δεύτερου Ναού, αλλά κανένα σαν κι αυτό.

Αν αυτή η σήραγγα χρησιμοποιούνταν για την προμήθεια πετρώματος για κονίαμα ή για οικοδομική πέτρα, αυτό θα εξηγούσε το γέμισμα με τα μπάζα – άφησαν πίσω τους την πέτρα που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πιο λογική εκδοχή», συνοψίζει ο ίδιος.

Οι διευθυντές της ανασκαφής Sivan Mizrahi (δεξιά) και Zinovi Matskevich στον χώρο της μυστηριώδους σήραγγας. Πηγή: Yoli Schwartz, IAA
Η αντίφαση της εισόδου: Έργο με πολλαπλές χρήσεις;

Επιπλέον, προς υποστήριξη της θεωρίας του λατομείου, οι κατασκευαστές είχαν λαξεύσει έναν αγωγό εξαερισμού στην οροφή της σήραγγας.
Από την άλλη πλευρά, η είσοδος του χώρου κοσμούταν με 20 καλοφτιαγμένα σκαλοπάτια που οδηγούσαν κάτω στη σήραγγα, αλλά ο Matskevich δεν το θεωρεί αυτό απαραίτητα ασύμβατο.

Θα μπορούσε ωστόσο να σημαίνει ότι η κατασκευή εξυπηρετούσε περισσότερες από μία λειτουργίες, δηλαδή ως λατομείο και κάτι άλλο· και εφόσον δεν έχουν καταφέρει να τη χρονολογήσουν ακόμα, ίσως να εξυπηρετούσε διαφορετικούς σκοπούς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, επισημαίνει ο ίδιος.

Με λίγα λόγια, ίσως να εξυπηρετούσε τον ίδιο σκοπό με τις κωδωνόσχημες σπηλιές (bell caves) που έχουν βρεθεί όχι πολύ μακριά, στις τοποθεσίες Μπεΐτ Γκουβρίν και Μοράσα της Ιουδαίας, αναφέρει ο ίδιος.

Εκείνες ήταν λατομεία κιμωλίας, και παρόλο που τίποτα παρόμοιο δεν έχει βρεθεί ποτέ στην Ιερουσαλήμ – ίσως τώρα να βρέθηκε ένα, με τη μορφή αυτής της μακράς σήραγγας.

Θα μπορούσε να είναι μία από εκείνες τις σπηλιές που λάξευαν οι Ιουδαίοι στον βράχο για να κρυφτούν από τους Ρωμαίους και άλλους κακοποιούς στα μάτια των ντόπιων;

Λοιπόν, θα μπορούσε, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι αρχαιολόγοι θα περίμεναν να βρουν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας και κατοίκησης, όμως δεν έχει βρεθεί ούτε ένα.

Επομένως, είναι πιθανό να επρόκειτο για ένα λατομείο που εξυπηρετούσε τα διάφορα κατασκευαστικά έργα της Ραμάτ Ραχέλ – ενός ονόματος που δεν είναι τόσο γνωστό σήμερα όσο η Ιερουσαλήμ, αλλά κάποτε ήταν.

 

Αρχαία «Mega-projects» που έμειναν στη μέση

Ή όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι λάθος και ίσως αυτή η υψηλού κόστους και προσπάθειας σήραγγα να λαξεύτηκε στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο για άγνωστους λόγους, αλλά απλώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Γι’ αυτό και όλα τα μπάζα της κατασκευής βρίσκονται στο εσωτερικό της και δεν έχουν εντοπιστεί αντικείμενα χρήσης, προσθέτουν οι αρχαιολόγοι.

Σημειώνουν επίσης ότι η συσσώρευση χώματος στο εσωτερικό μαρτυρά εναπόθεση αιώνων.

Θα μπορούσε κανείς να νιώθει δύσπιστος για το ότι οι αρχαίοι μπήκαν στον κόπο να λαξεύσουν μια μεγάλη, εντυπωσιακή σήραγγα στον βράχο μόνο και μόνο για να την εγκαταλείψουν, όμως μεγάλα έργα (mega-projects) που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ή ακόμα και δισεκατομμύρια δολάρια κατασκευάζονται και τελικά εγκαταλείπονται μέχρι και τις μέρες μας.

