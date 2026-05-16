Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η εκδικητική μανία της Αλεξάνδρας δε σταματά πουθενά

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ανατρέπουν τα δεδομένα. Ο Ορέστης µαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Βούλας και ότι εκείνη σκέφτεται να φύγει για την Αμερική, ο Καπετανάκος ξαποστέλνει την Ξένη που τον κατηγορεί ότι η γυναίκα του έκλεψε το παιδί της, ενώ η άφιξη ενός νεαρού άντρα στην Τρούµπα θα αναγκάσει την Φωφώ να αναμετρηθεί µε το παρελθόν της. Τέλος, τίποτα δεν σταματά την εκδικητική μανία της Αλεξάνδρας. Όσα θα δούμε την Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 23:30, στον Alpha.

Συγκλονιστικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Δευτέρα 18 Μαΐου – Επεισόδιο 55

Ο Ορέστης µαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Βούλας, ενώ η Ξένη αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Αλεξάνδρας τον απαγωγέα του παιδιού. Η Αλεξάνδρα φοβάται ότι πίσω από την ιστορία της Λένας και του Αντρέα κρύβεται κάποιο σχέδιο της Γαλήνης. Την ίδια στιγμή, ένα σημείωμα που φτάνει στο σπίτι του Βούλγαρη, προκαλεί αναστάτωση. Συγχρόνως, η Ρίτα προσπαθεί µάταια να βάλει µυαλό στην Λιάνα σε σχέση µε την συμπεριφορά της.

Η Ξένη ζητάει εξηγήσεις από τον Καπετανάκο για το παιδί και ο Βούλγαρης ζητάει από τον Χρόνη να του βρει στα κρυφά ένα όπλο. Παράλληλα, η άφιξη ενός νεαρού άντρα στην Τρούµπα θα αναγκάσει την Φωφώ να αναμετρηθεί µε το παρελθόν της.

Τρίτη 19 Μαΐου – Επεισόδιο 56

Ο Καπετανάκος ξαποστέλνει την Ξένη που τον κατηγορεί ότι η γυναίκα του έκλεψε το παιδί της, ενώ η Αλεξάνδρα µε τον Στελάρα και τον Φαναριώτη, πάνε την Γαλήνη σε µια αποθήκη. Λίγο πριν ξημερώσει, ο Φαναριώτης, αφού την έχει βιάσει και χτυπήσει άσχημα, την αδειάζει στο δρόμο, κοντά στο σπίτι του Βούλγαρη.

Η Φωφώ συναντιέται µε τον γιο της στην Τρούµπα και γίνεται κουρέλι. Αποχαιρετά και φεύγει οριστικά απ΄το καµπαρέ, αλλά φτάνοντας στο σπίτι της, ο γιος της την περιμένει εκεί. Η Άντζελα εξασφαλίζει δυο εισιτήρια για Αμερική και προσπαθεί να πείσει τη Βούλα να φύγουν μαζί. Την ίδια στιγμή, η Ασηµίνα βρίσκει τον Ορέστη και τον ενημερώνει για την επικίνδυνη εγκυμοσύνη της Βούλας και την σκέψη της να φύγει για την Αμερική.

Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη!

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.