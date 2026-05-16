Μητσοτάκης: Η στρατηγική της ΝΔ με φόντο το 2030, τα μηνύματα στο Συνέδριο και η απάντηση στην αντιπολίτευση

Η εμφάνιση και ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ είχε μηνύματα και πολλαπλούς αποδέκτες. Το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» που επέλεγε η γαλάζια παράταξη δίνει τον κεντρικό στόχο για την επόμενη ημέρα.

Μπορεί να πρόκειται για μια εσωκομματική διαδικασία της ΝΔ, αλλά όσα θα δούμε και θα ακούσουμε μέχρι την ολοκλήρωση του συνεδρίου την Κυριακή, σίγουρα θα απασχολήσουν και την αντιπολίτευση, δίνοντας βασικές γραμμές για την πορεία του κόμματος μέχρι τις εκλογές.

«Η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Kαραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα, ξεπερνώντας εμπόδια και μετατρέποντας σε ευκαιρίες τις δυσκολίες, κατακτώντας νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, και φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια αναγνώρισε τα λάθη που έχουν γίνει.

«Εσείς μου δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα. Στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριο, για να απαντήσουμε πρώτα από όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία. Θα απαντήσουμε, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε -τις επιτυχίες, αλλά και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας» είπε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας την εικόνα της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία, ενώ υπενθύμισε τη συμφωνία αλήθειας για την οποία είχε μιλήσει, για λιγότερους φόρους, μεγαλύτερους μισθούς, για μια Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα και σύνορα απόρθητα.

Η αναφορά στην αντιπολίτευση

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση, προφανώς αναφερόμενος σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, αλλά επέλεξε να μην αναφέρει τα ονόματά τους.

«Θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση γιατί και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που λέει όχι σε όλα, ναι στο τίποτα».

«Θυμάμαι που κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον φράχτη στον Έβρο. Κοντά τους συνασπίζονται και άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη ενώ άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν τους είναι ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα οι τράπεζες», συμπλήρωσε ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει ξανά ποτέ σε επιτήρηση.

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει;»

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό», ανέφερε.

Η εσωκομματική συζήτηση

Σε αυτό το συνέδριο θα δώσουν το παρών και τα στελέχη που έχουν διαφοροποιηθεί ή έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σε κυβερνητικές επιλογές. Βέβαια δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Θα επιλέξουν οι βουλευτές που θα μιλήσουν να αφήσουν αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής ή θα κινηθούν όλοι σε κλίμα ενότητας; Είναι ένα ερώτημα που σύντομα θα απαντηθεί.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες του αντιπροέδρου της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη, του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη, του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, οι κάλπες για την οποία θα στηθούν την Κυριακή, θα δείξει πώς θα κινηθεί η ΝΔ το επόμενο διάστημα.

Τα «πηγαδάκια» στήθηκαν από νωρίς και ο διάλογος για τους υποψηφίους έχει «ανάψει»…

