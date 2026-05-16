Eurovision 2026: Απόψε ο Μεγάλος Τελικός του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού – Η σειρά εμφάνισης για Ελλάδα και Κύπρο, guest stars και οδηγίες ψηφοφορίας

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Eurovision
Απόψε, ο Μεγάλος Τελικός του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί ζωντανά από το Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας.

Οι 25 χώρες θα διαγωνιστούν στη σκηνή, ελπίζοντας όλες να πάρουν σπίτι το εμβληματικό τρόπαιο της Eurovision, σχεδιασμένο από τον Kjell Engman του Kosta Boda.

Συνολικά 35 χώρες διαγωνίστηκαν στον φετινό διαγωνισμό, με τον νικητή της 70ής διοργάνωσης να ανακοινώνεται απόψε. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μάικλ Οστρόφσκι είναι οι οικοδεσπότες, ενώ η Έμιλι Μπάσβαϊν θα υποδεχτεί τους καλλιτέχνες και τις αντιπροσωπείες τους από το πράσινο δωμάτιο. Για εμάς στην Ελλάδα η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μας κρατάνε συντροφιά με τα σχόλιά τους.

Οι guest εμφανίσεις στον Τελικό

Τον Μεγάλο Τελικό θα ανοίξει ο JJ, ο οποίος κέρδισε στη Βασιλεία της Ελβετίας με το τραγούδι «Wasted Love». Οι θεατές θα ανακαλύψουν ότι το χάρτινο καραβάκι από την παράσταση του JJ έμεινε κατά λάθος στη Βασιλεία και πρέπει να ταξιδέψει κάτω από ποτάμια και βουνά για να φτάσει στη Βιέννη για την παράσταση.

Στην παράσταση «Η Βασίλισσα της Νύχτας», ο JJ θα ερμηνεύσει τραγούδια που συνδυάζουν στοιχεία εμπνευσμένα από τον Μότσαρτ με δικά του τραγούδια, συνοδευόμενος από 40 χορευτές, συμπεριλαμβανομένων ακροβατών. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί καθώς θα ανακοινωθούν οι 25 φιναλίστ.

Καθώς οι τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη και την Αυστραλία ψηφίζουν τα αγαπημένα τους, αρκετοί πρώην συμμετέχοντες και νικητές θα επιστρέψουν για άλλη μια φορά στη σκηνή της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός συνεχίζει να γιορτάζει την 70ή επέτειό του. Το « Celebration! – The Ultimate Eurovision All-Stars Reunion » περιλαμβάνει ένα line-up γεμάτο αστέρια με τους:

  • Αλεξάντερ Ρίμπακ – (Πρωταθλητής της Eurovision, 2009, Νορβηγία)
  • Erika Vikman – (Φινλανδία, 2025)
  • Kristian Kostov (Βουλγαρία, 2017)
  • Lordi (Πρωταθλητές της Eurovision, 2006, Φινλανδία)
  • Μαξ Μούτζκε (Γερμανία, 2004)
  • Μιριάνα Κόντε (Μάλτα, 2024)
  • Ρουσλάνα (Πρωταθλήτρια Eurovision, 2004, Ουκρανία)
  • Verka Seduchka (Ουκρανία, 2007)

Θα ακολουθήσει η εμφάνιση του Parov Stelar στη σκηνή με τον electro-swing ήχο του. Ενώ ο εκπρόσωπος της Eurovision 2018, César Sampson, θα ερμηνεύσει μια διασκευή του τραγουδιού «Vienna» του Billy Joel πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Η σειρά εμφάνισης

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση, ενώ η Κύπρος στην 21η θέση.

1. 🇩🇰 Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. 🇩🇪 Γερμανία: Σάρα Ένγκελς – Φωτιά

3. 🇮🇱 Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. 🇧🇪 Βέλγιο: ESSYLA – Χορεύοντας στον πάγο

5. 🇦🇱 Αλβανία: Alis – Nân

6. 🇬🇷 Ελλάδα: Ακύλας – Φέρτο

7. 🇺🇦 Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. 🇦🇺 Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. 🇷🇸 Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

10. 🇲🇹 Μάλτα: AIDAN – Bella

11. 🇨🇿 ​​Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. 🇧🇬 Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. 🇭🇷 Κροατία: LELEK – Ανδρομέδα

14. 🇬🇧 Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15 . 🇫🇷 Γαλλία: Monroe – Regarde !

16. 🇲🇩 Μολδαβία: Satoshi – Viva, Μολδαβία!

17. 🇫🇮 Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. 🇵🇱 Πολωνία: ALICJA – Προσευχήσου

19. 🇱🇹 Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. 🇸🇪 Σουηδία: FELICIA – Το σύστημά μου

21. 🇨🇾 Κύπρος: Αντιγόνη – JALLA

22. 🇮🇹 Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Semper 

23. 🇳🇴 Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

24. 🇷🇴 Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

25. 🇦🇹 Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

 

Πώς ψηφίζετε

Μπορείτε να ψηφίσετε τηλεφωνικά, μέσω SMS ή στο www.esc.vote, ανάλογα με το πού βρίσκεστε, και μπορείτε να ψηφίσετε έως και 10 φορές.

Εάν βρίσκεστε σε συμμετέχουσα χώρα, οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων.

Αν βρίσκεστε στον υπόλοιπο κόσμο, μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας στο www.esc.vote όταν ανοίξουν τα παράθυρα ψηφοφορίας τα μεσάνυχτα.

