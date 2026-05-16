Eurovision 2026: Θα γίνει η μεγάλη ανατροπή; – Δημοσκόπηση κοινού δείχνει την Αυστραλία νικήτρια στον Μεγάλο Τελικό

Η Αυστραλία κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία κοινού της Eurovision για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Η Delta Goodrem από την Αυστραλία έλαβε τις περισσότερες ψήφους από το κοινό μετά τη δεύτερη πρόβα του τελικού του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026. Η Αυστραλία έλαβε 562 ψήφους (15,5% όλων των συμμετοχών) από τα 3.620 άτομα που συμμετείχαν στην ψηφοφορία κοινού της Eurovision.

Μετά την εμφάνιση στους ημιτελικούς του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026 στη Βιέννη, οι ESC Insight, 12 Points From America, ESCXTRA.com, That Eurovision Site, Merci Chérie και ESC Gabe ρώτησαν το κοινό φεύγοντας από το Wiener Stadthalle ποιος ήταν ο αγαπημένος τους.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κοινού της Eurovision δίνουν μια ένδειξη για το ποιος θα κατακτήσει την καλύτερη θέση στον τελικό.

2023 – Η Φινλανδία ηγήθηκε της ψηφοφορίας με 29,2% των ψήφων (καταλαμβάνοντας τη 2η θέση), ενώ η τελική νικήτρια Σουηδία ήρθε δεύτερη με 11,5% των ψήφων.

2024 – Η Ελβετία κέρδισε την ψηφοφορία με 21,73% των ψήφων. Το Νέμο κέρδισε τελικά.

2025 – Η Σουηδία κέρδισε στη δημοσκόπηση του κοινού με 11,8% των ψήφων (καταλαμβάνοντας την 4η θέση). Η νικήτρια, Αυστρία, κατέλαβε την 4η θέση με 7,7% των ψήφων.