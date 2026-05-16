Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται απαραίτητο εφόδιο του στρατιώτη επί του πεδίου

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους στρατιώτες μια «βασική κατανόηση» της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων βασικών εννοιών και περιπτώσεων χρήσης. Στην Ελλάδα, η επίσημη θέση της ηγεσίας, όπως εκφράζεται συχνά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, αναγνωρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική πολυτέλεια αλλά μια άμεση αναγκαιότητα για την εθνική κυριαρχία και την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όλοι οι εν ενεργεία πεζοναύτες και έφεδροι πρέπει να ολοκληρώσουν ένα νέο βασικό μάθημα τεχνητής νοημοσύνης πριν από το τέλος του ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με μήνυμα της MARADMIN που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης πίεσης από το Σώμα Πεζοναυτών και το Υπουργείο Άμυνας σε γενικές γραμμές, για την επιτάχυνση της υιοθέτησης δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης για πολεμικές επιχειρήσεις και λειτουργίες back-office.

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εστιάζει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), το οποίο αποτελεί τον βασικό μοχλό για τη σύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με την τεχνολογία αιχμής. Η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων «διττής χρήσης» που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την επιτήρηση των συνόρων, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία των υποδομών.

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντι-drone τεχνολογίας που βασίζεται σε αλγορίθμους για την ταχύτατη αναγνώριση και εξουδετέρωση εχθρικών απειλών.

Δημιουργία ενός «AI-ready» εργατικού δυναμικού

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αποτελεί πλέον ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά μια άμεση στρατηγική προτεραιότητα που αναδιαμορφώνει εκ βάθρων την εκπαίδευση και τις επιχειρησιακές τακτικές. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει ότι η κυριαρχία στο σύγχρονο πεδίο μάχης δεν θα κριθεί μόνο από την ισχύ των πυρών, αλλά από την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρύτατο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη «Βασική Τεχνητή Νοημοσύνη» το οποίο απευθύνεται σε όλα τα κλάδους των στρατευμάτων, από τους πεζοναύτες και τον στρατό ξηράς έως την αεροπορία και το διαστημικό σώμα.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η δημιουργία ενός «AI-ready» εργατικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε στρατιώτης, ανεξαρτήτως βαθμού ή ειδικότητας, πρέπει να κατανοεί τις βασικές αρχές των αλγορίθμων, τις δυνατότητες της μηχανικής μάθησης και, κυρίως, τους περιορισμούς αυτών των συστημάτων. Η εκπαίδευση ξεκινά από το επίπεδο της ψηφιακής παιδείας, όπου το προσωπικό μαθαίνει να διακρίνει τα δεδομένα υψηλής ποιότητας από τον «θόρυβο», καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η πληροφορία που την τροφοδοτεί. Μέσα από διαδραστικά σεμινάρια και προσομοιώσεις, οι στρατιώτες εξοικειώνονται με τη χρήση εργαλείων που υποβοηθούν την ανάλυση εικόνων από drones ή τον εντοπισμό ανωμαλιών σε επικοινωνιακά δίκτυα.

Καθώς προχωράμε από την αίθουσα διδασκαλίας στο πεδίο των επιχειρήσεων, η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης γίνεται ακόμη πιο εμφανής. Η παραδοσιακή στρατιωτική τακτική βασιζόταν συχνά στην ιεραρχική μετάδοση πληροφοριών, μια διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί αργή σε συνθήκες έντονης σύγκρουσης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισάγει την έννοια του «συνδυασμένου ελέγχου και διοίκησης σε όλα τα πεδία» (JADC2), όπου αισθητήρες από κάθε διαθέσιμη πλατφόρμα συλλέγουν δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται ακαριαία από κεντρικούς αλγορίθμους. Αυτό επιτρέπει στους διοικητές να έχουν μια ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κατάστασης, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο από τον εντοπισμό ενός στόχου έως την εξουδετέρωσή του.

Στο επίπεδο των τακτικών επί του πεδίου, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μονάδες ελιγμών αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Τα αυτόνομα και ημιαυτόνομα συστήματα αναλαμβάνουν πλέον τις πιο επικίνδυνες αποστολές, όπως η αναγνώριση ναρκοπεδίων ή η διείσδυση σε εχθρικές περιοχές για τη συλλογή πληροφοριών. Οι στρατιώτες δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως μαχητές, αλλά και ως διαχειριστές ρομποτικών συστημάτων που δρουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος. Για παράδειγμα, μια ομάδα πεζικού μπορεί να υποστηρίζεται από μικρά drones που χρησιμοποιούν αλγορίθμους αναγνώρισης προσώπων ή αντικειμένων για να προειδοποιούν για ενέδρες προτού αυτές εκδηλωθούν.

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή είναι η προγνωστική συντήρηση και η εφοδιαστική αλυσίδα. Αν και αυτό μπορεί να μην φαίνεται ως «τακτική μάχης» με την πρώτη ματιά, η ικανότητα ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης να προβλέπει πότε ένα άρμα μάχης θα υποστεί βλάβη ή πού θα χρειαστούν πυρομαχικά πριν εξαντληθούν, δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα ταχύτητας και αντοχής. Στο πεδίο, αυτό μεταφράζεται σε μονάδες που είναι πιο ευέλικτες και λιγότερο εξαρτημένες από δυσκίνητες γραμμές ανεφοδιασμού, επιτρέποντας τολμηρότερους ελιγμούς και συνεχή πίεση στον αντίπαλο.

Η ηθική διάσταση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπου και μηχανής αποτελούν επίσης βασικούς πυλώνες του προγράμματος εκπαίδευσης. Οι στρατιώτες διδάσκονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, αλλά την ενισχύει. Η κατανόηση του πότε πρέπει να εμπιστευτούν την εισήγηση ενός αλγορίθμου και πότε να την αγνοήσουν είναι ίσως η πιο σημαντική δεξιότητα που αποκτούν. Αυτή η «συνεργατική νοημοσύνη» επιτρέπει τη διατήρηση της ηθικής ευθύνης στο πεδίο της μάχης, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις ζωής και θανάτου παραμένουν υπό ανθρώπινο έλεγχο, ακόμα και όταν η τεχνολογία παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα για αυτές τις αποφάσεις.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επεκτείνεται και στον ηλεκτρονικό πόλεμο, όπου οι αλγόριθμοι μπορούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν εχθρικές παρεμβολές στις επικοινωνίες πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άνθρωπο χειριστή. Αυτή η ικανότητα διασφάλισης των επικοινωνιών είναι ζωτικής σημασίας για τον συντονισμό των σύγχρονων τακτικών. Επιπλέον, η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη στρατηγικών «παιγνίων» (wargaming), όπου οι διοικητές μπορούν να δοκιμάσουν χιλιάδες διαφορετικά σενάρια μάχης μέσα σε λίγα λεπτά, βρίσκοντας την πιο αποτελεσματική προσέγγιση για μια συγκεκριμένη αποστολή.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Βασική Τεχνητή Νοημοσύνη για τα στρατεύματα των ΗΠΑ δεν είναι απλώς μια τεχνική ενημέρωση, αλλά μια πολιτισμική στροφή. Μετατρέπει τον στρατό σε έναν οργανισμό που βασίζεται στην πληροφορία, όπου η γνώση και η ταχύτητα αντικαθιστούν την παραδοσιακή ωμή δύναμη. Καθώς οι τακτικές επί του πεδίου εξελίσσονται για να ενσωματώσουν αυτές τις νέες δυνατότητες, ο ρόλος του στρατιώτη αναβαθμίζεται. Η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται ο αόρατος σύμμαχος που προσφέρει διαύγεια μέσα στο χάος του πολέμου, επιτρέποντας στις αμερικανικές δυνάμεις να παραμένουν ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος θα κριθεί όχι από το πόσο εξελιγμένοι είναι οι αλγόριθμοι, αλλά από το πόσο καλά το ανθρώπινο δυναμικό θα μπορέσει να τους εντάξει στην καθημερινή επιχειρησιακή πραγματικότητα, καθιστώντας την τεχνολογία ένα οργανικό κομμάτι της στρατιωτικής αριστείας.