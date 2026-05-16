Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι, ανήρτησε βίντεο για τη «Νάκμπα», τη μέρα μνήμης του εκτοπισμού των Παλαιστίνιων

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Κουάμε Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο για τη «Νάκμπα», που στα αραβικά σημαίνει «καταστροφή», και αναφέρεται στον εκτοπισμό περίπου 750.000 Παλαιστινίων κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Στο βίντεο εμφανίζεται η Ινέα, μια Νεοϋορκέζα, η οποία λέει ότι έζησε τα γεγονότα από το 1948 και μετά στην Παλαιστίνη.

«Σήμερα είναι η Ημέρα της Νάκμπα, μια ετήσια ημέρα μνήμης για την εκδίωξη περισσότερων από 700.000 Παλαιστινίων μεταξύ 1947 και 1949 κατά τη δημιουργία του Κράτους του Ισραήλ και του έτους που ακολούθησε.

Η Ινέα είναι Νεοϋορκέζα και επιζήσασα της Νάκμπα. Μοιράστηκε την ιστορία της μαζί μας — μια ιστορία για το σπίτι, την παράδοση και τη μνήμη από γενιά σε γενιά», έγραψε στην ανάρτηση του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.