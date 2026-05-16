Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο οδηγός

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

new york
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζούς σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Παρασκευής 15/5.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα) κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Άμστερνταμ με την W 109η οδό.

Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη, μεταδίδει η εφημερίδα New York Post.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που δημοσίευσε η New York Post, δείχνουν το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στη διασταύρωση, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, το όχημα προσέκρουσε σε βαν που ήταν σταθμευμένο μπροστά από κουρείο και ακολούθως έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων που καθόταν έξω από το κατάστημα.

Από το δυστύχημα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ τρεις άνδρες ηλικίας 36, 44 και 51 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο St. Luke’s Hospital.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ενώ διερευνάται αν υπήρξε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή άλλη αιτία που οδήγησε στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, η αστυνομία εκτιμά σε αυτή τη φάση ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ή τρομοκρατική ενέργεια. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγές: CBS News – ΑΠΕ

