Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/5)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τα ματς για την τελευταία αγωνιστική των play-outs της Super League και το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τα play-0ffs της Greek Basketball League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σανγκάη

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Χαρτς Scottish Premiership

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Tissot Sprint)

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 4 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Ουνιόν Βερολίνου – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 4HDΒέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports 2HDΧάιντενχαϊμ – Μάιντς Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Emirates FA Cup

17:30 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026Σβιτολόνα-Γκοφ Ρώμη, Τελικός

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρότζεκτ Βαρσοβίας – Περούτζια CEV Champions League

18:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League

19:00 Novasports Prime Αστέρας Tρίπολης – Κηφισιά Super League Play-outs

19:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Super League Play-outs

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ– Ατρόμητος Super League Play-outs

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ Champions League πόλο γυναικών

19:05 COSMOTE SPORT 6 HD Αλ Χιλάλ – Νέομ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ Α’ Εθνική Γυναικών Ποδόσφαιρο

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κάζα Πία – Ρίο Άβε Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Εστρέλα Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Βάρτα Ζαβιέρτσιε – Ζιράτ CEV Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2026 88 (Γερμανία, Ανόβερο)

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Μπενφίκα Liga Portugal

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί πρέπει να «φυτέψετε» μπίρες για να σώσετε τα φυτά σας από ανεπιθύμητους εχθρούς;

Το ψάρι – γίγαντας της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Κοινό μέτωπο 4 χωρών στην Αθήνα

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:43 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 16/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 16/5/2026.
02:00 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Η Καίτη Γαρμπή στο J2US θυμάται τη συμμετοχή της στην Eurovision: «Μόλις γύρισα στο καμαρίνι άρχισα να κλαίω με λυγμούς» – ΒΙΝΤΕΟ

Τη δική της συμμετοχή της στη Eurovision θυμήθηκε η Καίτη Γαρμπή στο J2US, το οποίο μεταδόθηκε...
19:35 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Το σόι σου: Το ραβασάκι της Αλίνας

Όλα ξεκινούν από μια ειδοποίηση της εφορίας… η μία παρεξήγηση φέρνει την άλλη και τα αποτελέσμ...
18:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Survivor: Προφυλακίστηκε ο χειριστής του σκάφους που τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο Φλώρο – «Τις πρώτες ώρες δεν ξέραμε αν ζει» λέει η αδελφή του

Προφυλακιστέος κρίθηκε από τις δικαστικές αρχές στον Άγιο Δομίνικο, ο χειριστής του ταχυπλόου ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις