Premier League: Η Άστον Βίλα συνέτριψε 4-2 τη Λίβερπουλ κι έκλεισε θέση στο Champions League

Ο Όλι Γουότκινις πετούσε… φωτιές, ο Τζον ΜακΓκιν πέτυχε ένα γκολ-ποίημα και η Άστον Βίλα «διάλυσε» τη Λίβερπουλ με 4-2 στο «Villa Park» στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής της Premier League κι εξασφάλισε και μαθηματικά την έξοδό της στο επόμενο Champions League, μέσω της 4ης θέσης του βαθμολογικού πίνακα.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον Ολυμπιακό, καθώς αν η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπει στην τετράδα και κατακτήσει στο Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» θα γλιτώσουν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League, εφόσον βέβαια πως θα βγουν δεύτεροι στα playoffs της Stoiximan Super League.

Όσον αφορά την «κατηφόρα» της Λίβερπουλ, αν η Μπόρνμουθ νικήσει το Σάββατο (16/5) τη Μάντσεστερ Σίτι, θα μειώσει τη διαφορά από τους «reds» στον ένα βαθμό μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ήταν εξαιρετική στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Προηγήθηκε στο 42′ με το 13ο εφετινό γκολ του Ρότζερς σε όλες τις διοργανώσεις και είχε τον πλήρη έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Στο 52′ ο Φαν Ντάικ έφερε το ματς στα ίσα με κεφαλιά και πήγε να δημιουργήσει μία διαφορετική «συνθήκη» στο παιχνίδι, όμως κάπου εκεί ανέλαβε… δράση ο Γουότκινς. Ο διεθνής Άγγλος φορ με ωραίο πλασέ στο 57′ έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του και στο 72′ «τελείωσε» το ματς με κοντινό πλασέ.

Για να έρθει στο 89′ το καταπληκτικό γκολ του ΜακΓκιν που έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «χωριατών», πριν ο Φαν Ντάικ διαμορφώσει με νέα κεφαλιά το τελικό 4-2 στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στην Premier League:

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2 (42′ Ρότζερς, 57′, 73′ Γουότκινς, 89′ ΜακΓκιν – 52′, 90’+2′ Φαν Ντάικ)

Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 17/05

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 17/05

Έβερτον-Σάντερλαντ 17/05

Λιντς-Μπράιτον 17/05

Γουλβς-Φούλαμ 17/05

Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 17/05

Άρσεναλ-Μπέρνλι 18/05

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 19/05

Τσέλσι-Τότεναμ 19/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)