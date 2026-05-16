Premier League: Η Άστον Βίλα συνέτριψε 4-2 τη Λίβερπουλ κι έκλεισε θέση στο Champions League

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Premier
EPA/PETER POWELL
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Όλι Γουότκινις πετούσε… φωτιές, ο Τζον ΜακΓκιν πέτυχε ένα γκολ-ποίημα και η Άστον Βίλα «διάλυσε» τη Λίβερπουλ με 4-2 στο «Villa Park» στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 37ης αγωνιστικής της Premier League κι εξασφάλισε και μαθηματικά την έξοδό της στο επόμενο Champions League, μέσω της 4ης θέσης του βαθμολογικού πίνακα.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον Ολυμπιακό, καθώς αν η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπει στην τετράδα και κατακτήσει στο Europa League, οι «ερυθρόλευκοι» θα γλιτώσουν έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League, εφόσον βέβαια πως θα βγουν δεύτεροι στα playoffs της Stoiximan Super League.

Όσον αφορά την «κατηφόρα» της Λίβερπουλ, αν η Μπόρνμουθ νικήσει το Σάββατο (16/5) τη Μάντσεστερ Σίτι, θα μειώσει τη διαφορά από τους «reds» στον ένα βαθμό μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ήταν εξαιρετική στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Προηγήθηκε στο 42′ με το 13ο εφετινό γκολ του Ρότζερς σε όλες τις διοργανώσεις και είχε τον πλήρη έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Στο 52′ ο Φαν Ντάικ έφερε το ματς στα ίσα με κεφαλιά και πήγε να δημιουργήσει μία διαφορετική «συνθήκη» στο παιχνίδι, όμως κάπου εκεί ανέλαβε… δράση ο Γουότκινς. Ο διεθνής Άγγλος φορ με ωραίο πλασέ στο 57′ έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του και στο 72′ «τελείωσε» το ματς με κοντινό πλασέ.

Για να έρθει στο 89′ το καταπληκτικό γκολ του ΜακΓκιν που έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «χωριατών», πριν ο Φαν Ντάικ διαμορφώσει με νέα κεφαλιά το τελικό 4-2 στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στην Premier League:

  • Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2 (42′ Ρότζερς, 57′, 73′ Γουότκινς, 89′ ΜακΓκιν – 52′, 90’+2′ Φαν Ντάικ)
  • Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 17/05
  • Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 17/05
  • Έβερτον-Σάντερλαντ 17/05
  • Λιντς-Μπράιτον 17/05
  • Γουλβς-Φούλαμ 17/05
  • Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 17/05
  • Άρσεναλ-Μπέρνλι 18/05
  • Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 19/05
  • Τσέλσι-Τότεναμ 19/05

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 79 –Champions League–
  2. Μάντσεστερ Σίτι 77 –Champions League–
  3. Μάντσεστερ Γ. 65 –Champions League–
  4. Άστον Βίλα 62 -37αγ.
  5. Λίβερπουλ 59 -37αγ.
  6. Μπόρνμουθ 55
  7. Μπράιτον 53
  8. Μπρέντφορντ 51
  9. Τσέλσι 49
  10. Έβερτον 49
  11. Φούλαμ 48
  12. Σάντερλαντ 48
  13. Νιούκαστλ 46
  14. Λιντς 44
  15. Κρίσταλ Πάλας 44
  16. Νότιγχαμ Φόρεστ 43
  17. Τότεναμ 38
  18. Γουέστ Χαμ 36
  19. Μπέρνλι 21 –Υποβιβάστηκε–
  20. Γουλβς 18 –Υποβιβάστηκε–

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Κοινό μέτωπο 4 χωρών στην Αθήνα

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
21:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – Μύκονος 99-75: Έβγαλε την υποχρέωση

Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Βαλένθια, επικρατώντα...
20:42 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ – Δείτε την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια

Απόφαση-σοκ αναρτήθηκε σήμερα στην «Διαύγεια», σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η Ειδική Αθλητ...
10:40 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Ξεσπά ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις – «Κάποιοι να προσέχουν τι λένε, όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά»

Ξεσπά μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για την πολύ έντονη κριτική π...
08:18 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ταεκβοντό: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον Άρη Ψαρρό

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών που διεξάγεται ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις