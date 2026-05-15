Ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ – Δείτε την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια

Απόφαση-σοκ αναρτήθηκε σήμερα στην «Διαύγεια», σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – Α.Ε.Κ.) για όλα τα καλλιεργούμενα αθλήματα.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί νόμιμα από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και άλλα πολλά αθλήματα.

Από την πλευρά της ΑΕΚ ξεκαθαρίζεται πως δεν υπάρχει ανησυχία και πως πρόκειται για ένα τυπικό θέμα.

Αναλυτικά η απόφαση

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)», ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις :

1. Του Ν.3861/09-07-2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

3. Του άρθρου 7, του Ν.2725/1999 (Α΄121), «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και μάλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του άρθρου 136, του Ν.2725/1999 (Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του άρθρου 8, του Ν.2725/1999 (Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του άρθρου 68, του Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

7. Του άρθρου 4, του Π.Δ.77/2023 (Α ́130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών».

8. Του Π.Δ. 79/2023 (Α ́131) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Του Π.Δ.81/2023 (Α΄134) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»

10. Την υπ’ αριθ. 3844/20-09-1924 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)» με ΑΦΜ 0900001933 και κωδικό ΓΓΑ: ΙΕ27 και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13, του Ν. 75/1975 θεωρήθηκε αθλητικό σωματείο.

Β. Τις Διοικητικές Πράξεις και Διοικητικά Έγγραφα:

1. Την υπ’ αριθ. ΓΓΑ/673/13-01-2025 (ΑΔΑ:ΨΙΥΣ46ΝΚΠΔ-ΧΝΜ) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ορισμός Αναπληρωτή

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού», της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού», της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. 2. Το υπ’ αριθ. 302491/09-03-2026 (ΓΓΑ/6220/09-03-2026) έγγραφο της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής περί συστέγασης του Αθλητικού Σωματείου «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ. )» με εμπορική επιχείρηση.

3. Την υπ’ αριθ. οικ. ΓΓΑ/8531/02-04-2026 Κλήση σε Ακρόαση του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)», η οποία έλαβε χώρα την 07η Απριλίου 2026 και παρέστη εκ μέρους του σωματείου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρου Αλεξίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση των διοικητικών πράξεων που αφορούν στη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)» με ΑΦΜ 0900001933 και κωδικό ΓΓΑ: ΙΕ27, ως ακολούθως:

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/37519/05-08-2005 Βεβαίωσης αναγνώρισης για το άθλημα της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/471940/22-11-2017 Βεβαίωσης αναγνώρισης για το άθλημα της ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Της υπ’ αριθ. 418476/31-08-2020 Βεβαίωσης αναγνώρισης για τα αθλήματα του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, της ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, της ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, της ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, της ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, της ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ, της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, της ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, της ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/329961/27-07-2018 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/311441/27-07-2018 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/473264/27-09-2018 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/370701/31-08-2020 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα του ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ (ΣΚΑΚΙ) και της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/474002/19-10-2020 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/696047/18-12-2020 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα του ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ, του ΡΑΓΚΜΠΙ ΛΙΓΚ, του ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ και της ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/310778/30-09-2021 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/345295/20-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα της ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ και της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/341549/20-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/351126/31-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα των ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/351090/31-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ

Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/21638/22-08-2025 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΡΑΓΚΜΠΥ- Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/28807/31-10-2025 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΤΕΚΜΠΟΛ

Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/10532/29-04-2026 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα της ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ και του ΤΡΙΑΘΛΟΥ, μετά τη διαπίστωση ότι, το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, γεγονός που αντιβαίνει στην διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 7, του Ν.2725/1999, «Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης».

Η παρούσα ανάκληση γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.2725/1999, «Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή ….. στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις».