Παναθηναϊκός: Ξεσπά ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις – «Κάποιοι να προσέχουν τι λένε, όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά»

Ξεσπά μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για την πολύ έντονη κριτική που έχει ασκηθεί στον Παναθηναϊκό, αλλά και στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια.

Ο Αμερικανός παίκτης αναφέρθηκε στα μηνύματα και τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει, μετά τον αποκλεισμό από την EuroLeague, ενώ στην τελευταία φωτογραφία της ανάρτησης υπάρχει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος δείχνοντας έτσι ίσως τη στήριξή του.

Μεταξύ άλλων υπάρχει μια φωτογραφία που γράφει: «Το να μετράς τα χρήματά μου, δεν τα προσθέτουν στον λογαριασμό σου», ενώ σχολιάζει με χιούμορ και την κριτική που δέχεται για τα ταξίδια που κάνει μετά τους αγώνες.

Επίσης, έχει ανεβάσει και ένα βίντεο οπαδού που πανηγυρίζει σπίτι του το buzzer beater του στο δεύτερο παιχνίδι με την Βαλένθια.

Στην ανάρτηση αναφέρει τα εξής:

«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου.

Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους “οπαδούς του καλού καιρού” που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει, όμως δεν είναι έτσι.

Να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά.

Βλέπω πολύ τοξική συμπεριφορά, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nigel Hayes-Davis (@nigel_hayes)

Ο FDA εγκρίνει χάπι αδυνατίσματος που μπορεί να αποτρέψει καρδιακό, εγκεφαλικό και φλεγμονή – Αντικαθιστά τις ενέσεις

Σε ποιες χώρες μειώνονται τα ποσοστά παχυσαρκίας και σε ποιες αυξάνονται δραματικά- Τι ισχύει για την Ελλάδα

Προϋπολογισμός: Στα 5,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το α’ τετράμηνο του 2026 – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα φορολογ...

Τεκμαρτό εισόδημα: Ποιοι περνούν από κόσκινο από την Εφορία

Υγροί κρύσταλλοι και η δημιουργία σκυρμιονίων κατά παραγγελία σε θερμοκρασία δωματίου

Η Microsoft διορθώνει 138 ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων DNS και Netlogon RCE
