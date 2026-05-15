Τηλεθέαση (14/5): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη της Πέμπτης

Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 14 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες πραγματοποιήθηκε και ο Β’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 26,5%, ενώ ακολούθησε «Το σόι σου» με 26,1% και ο «Άγιος έρωτας» με 17,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 35,6%, με «Το σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 20,6% και στην τρίτη ο «Άγιος έρωτας» με 12,5%.
Γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ΕΡΤ1
|Eurovision: Β’ Ημιτελικός
|26,5%
|2
|ALPHA
|Το σόι σου
|26,1%
|3
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|17,9%
|4
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|13,8%
|5
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|12,4%
|6
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|10,5%
|7
|STAR
|MasterChef
|8,2%
|8
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία: Taken
|7,3%
|9
|MEGA
|Έχω παιδιά (Ε)
|6,7%
|10
|ANT1
|Σούπερ ήρωες (Ε)
|5,9%
|11
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,7%
|12
|OPEN
|Ξένη ταινία: Λόγια και εικόνες
|2%
Δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ΕΡΤ1
|Eurovision: Β’ Ημιτελικός
|35,6%
|2
|ALPHA
|Το σόι σου
|20,6%
|3
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|12,5%
|4
|STAR
|MasterChef
|10,2%
|5
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,2%
|6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|7,9%
|7
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία: Taken
|7,5%
|8
|ANT1
|Σούπερ ήρωες (Ε)
|7,5%
|9
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|6,4%
|10
|MEGA
|Έχω παιδιά (Ε)
|6,2%
|11
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,1%
|12
|OPEN
|Ξένη ταινία: Λόγια και εικόνες
|1,6%