Τηλεθέαση (14/5): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη της Πέμπτης

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 14 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες πραγματοποιήθηκε και ο Β’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 26,5%, ενώ ακολούθησε «Το σόι σου» με 26,1% και ο «Άγιος έρωτας» με 17,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 35,6%, με «Το σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 20,6% και στην τρίτη ο «Άγιος έρωτας» με 12,5%.

Γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΕΡΤ1 Eurovision: Β’ Ημιτελικός 26,5%
2 ALPHA Το σόι σου 26,1%
3 ALPHA Άγιος έρωτας 17,9%
4 MEGA Μια νύχτα μόνο 13,8%
5 MEGA Η γη της ελιάς 12,4%
6 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,5%
7 STAR MasterChef 8,2%
8 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία: Taken 7,3%
9 MEGA Έχω παιδιά (Ε) 6,7%
10 ANT1 Σούπερ ήρωες (Ε) 5,9%
11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,7%
12 OPEN Ξένη ταινία: Λόγια και εικόνες 2%

 

Δυναμικό κοινό

 

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΕΡΤ1 Eurovision: Β’ Ημιτελικός 35,6%
2 ALPHA Το σόι σου 20,6%
3 ALPHA Άγιος έρωτας 12,5%
4 STAR MasterChef 10,2%
5 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,2%
6 MEGA Μια νύχτα μόνο 7,9%
7 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία: Taken 7,5%
8 ANT1 Σούπερ ήρωες (Ε) 7,5%
9 MEGA Η γη της ελιάς 6,4%
10 MEGA Έχω παιδιά (Ε) 6,2%
11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,1%
12 OPEN Ξένη ταινία: Λόγια και εικόνες 1,6%

