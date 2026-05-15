Τηλεθέαση (14/5): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη της Πέμπτης

Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη 14 Μαΐου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες πραγματοποιήθηκε και ο Β’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 26,5%, ενώ ακολούθησε «Το σόι σου» με 26,1% και ο «Άγιος έρωτας» με 17,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Β’ Ημιτελικός της «Eurovision» με 35,6%, με «Το σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 20,6% και στην τρίτη ο «Άγιος έρωτας» με 12,5%.

Γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ΕΡΤ1 Eurovision: Β’ Ημιτελικός 26,5% 2 ALPHA Το σόι σου 26,1% 3 ALPHA Άγιος έρωτας 17,9% 4 MEGA Μια νύχτα μόνο 13,8% 5 MEGA Η γη της ελιάς 12,4% 6 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,5% 7 STAR MasterChef 8,2% 8 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία: Taken 7,3% 9 MEGA Έχω παιδιά (Ε) 6,7% 10 ANT1 Σούπερ ήρωες (Ε) 5,9% 11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,7% 12 OPEN Ξένη ταινία: Λόγια και εικόνες 2%

Δυναμικό κοινό