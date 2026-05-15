Eurovision 2026: Οι φιναλίστ θα ανέβουν στη σκηνή εν μέσω μποϊκοτάζ από Ισπανία, Ιρλανδία και άλλες χώρες για την παρουσία του Ισραήλ

Παρά την επιμονή της Eurovision ότι είναι απολιτίκ, η πολιτική ήταν πάντα μέρος του διαγωνισμού τραγουδιού σε ολόκληρη την ήπειρο.

Αλλά ενώ προηγουμένως η πολιτική ήταν κάπως σαν ατάκα, μια χρήσιμη ένδειξη για τους κυνικούς οπαδούς ώστε να μαντέψουν ποια χώρα θα μπορούσε να δώσει βαθμούς σε μια άλλη, φέτος απειλεί να επισκιάσει ολόκληρο τον διαγωνισμό.

Πέντε χώρες – η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Ισλανδία – μποϊκοτάρουν τη φετινή διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ σε αυτήν, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κρίση στην 70χρονη ιστορία του διαγωνισμού.

Πέρυσι παρακολούθησαν την Eurovision 166 εκατομμύρια άνθρωποι στην τηλεόραση και έχει γίνει βασικό πολιτιστικό σημείο αναφοράς για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Ωστόσο, μόνο 35 χώρες ταξίδεψαν στη Βιέννη της Αυστρίας για τον φετινό διαγωνισμό, ο οποίος κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, αντιπροσωπεύοντας τον χαμηλότερο αριθμό διαγωνιζόμενων από το 2004. Ο αριθμός των επισκεπτών οπαδών ενδέχεται επίσης να έχει μειωθεί.

«Βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου, κάτι που είναι κάπως ανήκουστο», δήλωσε στο CNN από τη Βιέννη ο Φρανκ Ντέρμοντι, πρόεδρος του Irish Eurovision Fanclub. Ενώ περίπου 800 Ιρλανδοί οπαδοί θα ταξιδέψουν κανονικά στην πόλη υποδοχής, φέτος μόνο περίπου 40 έχουν κάνει το ταξίδι, τόνισε.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από άλλες χώρες που δεν έρχονται επίσης. Απλώς δεν αισθάνονται άνετα. Μπορεί να νιώσουν FOMO τις επόμενες μέρες και απλώς να εμφανιστούν στην ίδια την πόλη, αλλά αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μικρότερο από το μέσο όρο πλήθος», είπε.

Αλλαγές κανόνων μετά από ισχυρισμούς για προσπάθεια επιρροής

Η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό έχει αποδειχθεί αμφιλεγόμενη τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του πολέμου στη Γάζα, προκαλώντας ορισμένες διαμαρτυρίες και μποϊκοτάζ από τους οπαδούς. Τον Δεκέμβριο, οι διαιρέσεις μεταξύ των χωρών που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει τη Eurovision, ήρθαν στο φως όταν συναντήθηκαν για να συζητήσουν το θέμα.

Τελικά δεν διεξήγαγαν ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, αλλά εισήγαγαν «στοχευμένες αλλαγές» για να «ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα της εκδήλωσης», δήλωσε η EBU τον Δεκέμβριο. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία ​​ανακοίνωσαν αμέσως το μποϊκοτάζ τους, και η Ισλανδία συμμετείχε μια εβδομάδα αργότερα. Εκείνη την εποχή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι «ντρέπεται» για τις χώρες που μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό.Όλα αυτά ήρθαν μετά από φήμες και κατηγορίες ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε επηρεάσει τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων διαγωνισμών προωθώντας μια μαζική εκστρατεία ψηφοφορίας.

Η EBU δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημόσια τέτοιους ισχυρισμούς, αλλά μια έρευνα των New York Times που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα περιέγραψε μια «καλά οργανωμένη εκστρατεία από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που υιοθέτησε την Eurovision ως εργαλείο ήπιας ισχύος και έναν μυστικοπαθή διοργανωτή του διαγωνισμού που δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένος για να απαντήσει». Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει στο CNN.

Ο Amichai Chikli, υπουργός Υποθέσεων Διασποράς του Ισραήλ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι το υπουργείο του «έχει εντοπίσει μια απότομη και συντονισμένη αύξηση του αντισημιτικού και αντι-ισραηλινού λόγου γύρω από την Eurovision 2026».

Σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες του διαγωνισμού, ένα άτομο μπορούσε να ψηφίσει έως και 20 φορές, πράγμα που σημαίνει ότι μερικές εκατοντάδες άτομα μπορούσαν να επηρεάσουν την ψήφο του κοινού, σύμφωνα με τους Times. Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε στους Times ότι οι ενέργειες του Ισραήλ «ήταν υπερβολικές» αλλά δεν συνέβαλαν στη δεύτερη θέση της χώρας.

Παρ ‘όλα αυτά, η EBU μείωσε φέτος τον μέγιστο αριθμό ψήφων σε 10. Και οι διοργανωτές εξέδωσαν δήλωση το Σάββατο λέγοντας ότι η EBU είχε πει στην ισραηλινή αντιπροσωπεία, την οποία εκπροσωπούσε ο τραγουδοποιός Νόαμ Μπετάν, να αφαιρέσει βίντεο που είχε δημοσιεύσει «με μια οδηγία στην οθόνη να ‘ψηφίσουν 10 φορές για το Ισραήλ’».

«Είμαστε ικανοποιημένοι που αυτό το βίντεο δεν αποτέλεσε μέρος μιας τόσο (ευρύτερης) καμπάνιας», σημειώνεται στη δήλωση. «Ωστόσο, η χρήση άμεσης παρότρυνσης για δράση για να ψηφίσετε 10 φορές για έναν καλλιτέχνη ή τραγούδι δεν συνάδει ούτε με τους κανόνες μας ούτε με το πνεύμα του διαγωνισμού».

Όταν ο Μπετάν εμφανίστηκε στον ημιτελικό του την Τρίτη, ακούγονταν καθαρά από το κοινό μέσα στην αρένα αποδοκιμασίες και φωνές όπως «Σταματήστε, σταματήστε τη γενοκτονία». Σε μεταγενέστερη δήλωση, η EBU ανέφερε ότι ένα άτομο «κοντά σε ένα μικρόφωνο, εξέφρασε δυνατά τις απόψεις του καθώς ο Ισραηλινός καλλιτέχνης ξεκινούσε την παράστασή του… Αργότερα απομακρύνθηκε από την ασφάλεια επειδή συνέχιζε να ενοχλεί το κοινό». Τρία άλλα άτομα απομακρύνθηκαν επίσης για «διαταραχτική συμπεριφορά», πρόσθεσε η EBU, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μπετάν γνώριζε για τις διαμαρτυρίες ενώ έπαιζε, είπε στο BBC. «Άκουσα ότι υπήρχαν αποδοκιμασίες και τα λοιπά, και υπήρξε μια στιγμή, σαν, ένα εφέ… Λίγο σοκ ήταν», είπε.

Καλλιτέχνες υπογράφουν ανοιχτές επιστολές

Αντί να είναι ο συνηθισμένος φάρος κοινότητας, ολόπλευρης διασκέδασης και queer υπερηφάνειας, η Eurovision έχει μετατραπεί σε μια πολιτική διελκυστίνδα. Περισσότεροι από 2.100 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Brian Eno, Massive Attack και Peter Gabriel, υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ μια ξεχωριστή ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν πάνω από 1.000 προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων των Helen Mirren, Amy Schumer και Scooter Braun, υποστήριξαν τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Για την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία, η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ «προσφέρει στη χώρα μια πλατφόρμα για να προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή από και να ομαλοποιήσει τη συνεχιζόμενη γενοκτονία της στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας». Το Ισραήλ έχει αρνηθεί οποιεσδήποτε κατηγορίες ότι ο πόλεμός του στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς συνιστά γενοκτονία.

Ο πρόσφατος βομβαρδισμός του Λιβάνου από τη χώρα, που σκότωσε χιλιάδες σε απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ που εξαπολύθηκαν μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει επίσης προκαλέσει ευρεία καταδίκη διεθνώς. Μερικοί από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που μποϊκοτάρουν δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό. Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας, RTV, μεταδίδει αντ’ αυτού μια σειρά από ταινίες και ντοκιμαντέρ με την επωνυμία «Φωνές της Παλαιστίνης». Το ιρλανδικό RTÉ θα μεταδώσει ένα επεισόδιο της δημοφιλούς κωμικής σειράς Father Ted, όπου οι κύριοι χαρακτήρες εμφανίζονται στη Eurovision.

Η Eurovision είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς να οργανώνουν τον διαγωνισμό, πράγμα που σημαίνει ότι συχνά ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της αντίστοιχης κυβέρνησής τους, σημείωσε ο δημιουργός περιεχομένου της Eurovision, Gabe Milne, γνωστός για το κανάλι του στο YouTube ESCGabe.