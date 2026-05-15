Τηλεθέαση (14/5): Η κατάταξη στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 14 Μαΐου, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 14,4%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 16,4%
2 Super Κατερίνα ALPHA 13,5%
3 Το Πρωινό ANT1 12,5%
4 Buongiorno MEGA 12,5%
5 10 Παντού OPEN 8,7%
6 Breakfast@Star STAR 7,7%
7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 3,7%

 

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Super Κατερίνα ALPHA 14,4%
2 Το Πρωινό ANT1 12%
3 Buongiorno MEGA 10,6%
4 Breakfast@Star STAR 10,6%
5 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 6,7%
6 10 Παντού OPEN 4,4%
7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 5,9%

