Τηλεθέαση (14/5): Η κατάταξη στην πρωινή ζώνη της Πέμπτης

Τα πρωινά προγράμματα συνεχίζουν να δίνουν δυνατή μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση, με μικρές διαφορές να κρίνουν την τελική κατάταξη.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 14 Μαΐου, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 14,4%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 16,4% 2 Super Κατερίνα ALPHA 13,5% 3 Το Πρωινό ANT1 12,5% 4 Buongiorno MEGA 12,5% 5 10 Παντού OPEN 8,7% 6 Breakfast@Star STAR 7,7% 7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 3,7%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)