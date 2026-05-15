Γαλλία: Χιόνια έφερε πολική αέρια μάζα σε αρκετές περιοχές

Χειμωνιάτικος ο καιρός στη Γαλλία καθώς σε αρκετές περιοχές χιόνισε την Πέμπτη, 14 Μαΐου. Η Météo France εξέδωσε μάλιστα κίτρινη προειδοποίηση για χιόνι και πάγο για πέντε νομούς. Οι Άλπεις, τα Βόσγια, το Κεντρικό Μασίφ και τα Πυρηναία επηρεάστηκαν από αυτή την απροσδόκητη επιστροφή των χειμερινών συνθηκών.

Χιόνι έπεσε τοπικά κάτω από τα 1000 μέτρα στα Βόσγια Όρη, ενώ έως και 11 εκατοστά καταγράφηκαν στο πέρασμα Col de Voza στην Άνω Σαβουά σε υψόμετρο 1560 μέτρων. Αυτό το όψιμο κύμα ψύχους συνοδεύτηκε από κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο, χιονοστιβάδες και καταιγίδες σε πολλά διαμερίσματα.

Μια πολική εκροή αέρα

Το Weather Channel εξήγησε αυτό το φαινόμενο με μια πολική αέρια μάζα που κινείται πάνω από τη Γαλλία από την Τετάρτη 13 Μαΐου. Αρκετά ψυχρά μέτωπα κυκλοφόρησαν μεταξύ των Βρετανικών Νήσων και της Κεντρικής Ευρώπης, κατευθύνοντας τον θαλάσσιο πολικό αέρα προς τη Γαλλία.

Το αποτέλεσμα: συχνές βροχές, μερικές φορές με καταιγίδες, στις πεδιάδες, μια πολύ δροσερή ατμόσφαιρα για αυτή την εποχή του χρόνου και ισχυροί άνεμοι, ειδικά κοντά στη Μεσόγειο και στα βουνά. Αυτό το είδος καιρού παραδοσιακά φέρνει βροχές και την επιστροφή του χιονιού σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα στα βουνά.