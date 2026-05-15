Γαλλία: Χιόνια έφερε πολική αέρια μάζα σε αρκετές περιοχές

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Χιόνι Γαλλία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Χειμωνιάτικος ο καιρός στη Γαλλία καθώς σε αρκετές περιοχές χιόνισε την Πέμπτη, 14 Μαΐου. Η Météo France εξέδωσε μάλιστα κίτρινη προειδοποίηση για χιόνι και πάγο για πέντε νομούς. Οι Άλπεις, τα Βόσγια, το Κεντρικό Μασίφ και τα Πυρηναία επηρεάστηκαν από αυτή την απροσδόκητη επιστροφή των χειμερινών συνθηκών.

Χιόνι έπεσε τοπικά κάτω από τα 1000 μέτρα στα Βόσγια Όρη, ενώ έως και 11 εκατοστά καταγράφηκαν στο πέρασμα Col de Voza στην Άνω Σαβουά σε υψόμετρο 1560 μέτρων. Αυτό το όψιμο κύμα ψύχους συνοδεύτηκε από κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο, χιονοστιβάδες και καταιγίδες σε πολλά διαμερίσματα.

Source: Roundshot und Avisec

Μια πολική εκροή αέρα

Το Weather Channel εξήγησε αυτό το φαινόμενο με μια πολική αέρια μάζα που κινείται πάνω από τη Γαλλία από την Τετάρτη 13 Μαΐου. Αρκετά ψυχρά μέτωπα κυκλοφόρησαν μεταξύ των Βρετανικών Νήσων και της Κεντρικής Ευρώπης, κατευθύνοντας τον θαλάσσιο πολικό αέρα προς τη Γαλλία.

Το αποτέλεσμα: συχνές βροχές, μερικές φορές με καταιγίδες, στις πεδιάδες, μια πολύ δροσερή ατμόσφαιρα για αυτή την εποχή του χρόνου και ισχυροί άνεμοι, ειδικά κοντά στη Μεσόγειο και στα βουνά. Αυτό το είδος καιρού παραδοσιακά φέρνει βροχές και την επιστροφή του χιονιού σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα στα βουνά.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψυχίατροι: Έκκληση για υπεύθυνη ενημέρωση και ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων

Ο FDA εγκρίνει χάπι αδυνατίσματος που μπορεί να αποτρέψει καρδιακό, εγκεφαλικό και φλεγμονή – Αντικαθιστά τις ενέσεις

Φοροαπαλλαγή πρώτης κατοικίας: Τι ισχύει για τους συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση

Youth Pass 2026: Έως σήμερα οι αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και ποιοι θα πάρουν “διπλό” voucher

Υγροί κρύσταλλοι και η δημιουργία σκυρμιονίων κατά παραγγελία σε θερμοκρασία δωματίου

Η Microsoft διορθώνει 138 ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων DNS και Netlogon RCE
περισσότερα
12:28 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Η Τουρκία «ξαναχτυπά»: Διεκδικεί την «πατρότητα» του ζεϊμπέκικου – «Οι Έλληνες προσπαθούν να οικειοποιηθούν τον χορό»

Μετά τον καφέ, τον μπακλαβά, το γιαούρτι, τον γύρο και τον πατσά τώρα η Τουρκία διεκδικεί και ...
11:43 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Χαμός σε κωμόπολη της Ιταλίας με τα δεκάδες «ερωτευμένα» παγώνια που κυκλοφορούν στους δρόμους – Γιατί έχουν διχάσει τους κατοίκους

Περισσότερα από 100 παγώνια έχουν προκαλέσει χάος στην παραθαλάσσια πόλη της Ιταλίας, Πούντα Μ...
11:12 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκροί 5 Ιταλοί κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο – Τα σενάρια για τον θάνατό τους

Μια υποβρύχια εξερεύνηση στις Μαλδίβες μετατράπηκε σε υγρό τάφο για πέντε Ιταλούς τουρίστες το...
10:02 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Κίνα: Ο Σι και ο Τραμπ μίλησαν για επιτυχία, αλλά οι διαφορές παραμένουν για Ιράν και Ταϊβάν

Οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν κρίσιμες συνομιλίες την Παρασκευή, ισχ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις