Γαλάζια Σημαία 2026: Συνολικά 657 βραβευμένες παραλίες – Η Ελλάδα 2η παγκοσμίως

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ΠΑΡΑΛΊΑ
Εξακόσιες είκοσι τέσσερις (624) ελληνικές παραλίες, δεκαεπτά (17) μαρίνες και δεκαεπτά (17) τουριστικά σκάφη κέρδισαν εφέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ».

Οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας.

Η εφετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της ΕΕΠΦ, τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε στις 14 Μαΐου 2026, στο Ploes Floating Venue στο Π. Φάληρο Αττικής.

Ειδικότερα, με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων και ηγετικών στελεχών του τουριστικού κλάδου, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού για την εθνική τουριστική στρατηγική.

Ο πρόεδρος της ΕΕΠΦ, κ. Νίκος Πέτρου, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί για 40 χρόνια το διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας των ακτών παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη συστηματική δουλειά και τη δέσμευση των διαχειριστών τους. Λόγω των εξελισσόμενων διεθνών απαιτήσεων για αυξημένο έλεγχο των περιβαλλοντικών ισχυρισμών, αλλά, κυρίως, της εφαρμογής των νέων διευρυμένων και αυστηρότερων προϋποθέσεων του Προγράμματος από το 2028, ο Διεθνής Συντονιστής αποφάσισε να εισάγει μια ενιαία, μεταβατική βράβευση διετούς διάρκειας για το 2026-2027.

Διατηρούνται οι ετήσιοι έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, με μόνη διαφορά ότι, για το 2027, οι διαχειριστές δεν θα υποβάλλουν πλήρη αίτηση άλλα μόνο τα στοιχεία με ετήσια διάρκεια που θα ελεγχθούν από την Εθνική Επιτροπή. Αυτό μειώνει σημαντικά το διαχειριστικό φορτίο, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο για την προσαρμογή στα νέα κριτήρια και μεθοδολογίες. Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και δεν αφορά την ποιότητα των ακτών, αλλά αποτελεί έναν προσαρμοστικό μηχανισμό που διασφαλίζει την αξιοπιστία του Προγράμματος.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση ακολούθησε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα αναγνώρισης με την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε σημεία με πολυετή συνεχή βράβευση. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν 18 ακτές για τη συμπλήρωση 35 ετών συνεχούς κατάκτησης της Γαλάζιας Σημαίας, 1 μαρίνα για 28 έτη, καθώς και 1 τουριστικό σκάφος για 9 έτη. Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση των διαχειριστών στην περιβαλλοντική αριστεία και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ

