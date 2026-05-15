Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις, θα έχει την τύχη του κόμματος «ΒΥΖΑΝ» του Κατακουζηνού

Αιχμηρή απάντηση δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «περί δολοφονίας χαρακτήρα και ενορχηστρωμένης επίθεσης μιντιακού μηχανισμού της ΝΔ με συμμετοχή υπουργών με στόχο την ηθική του εξόντωση».

«Ο τίτλος θεωρώ που μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι «όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες». Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, -“ο Πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης”. Πριν από λίγες εβδομάδες, δεν έμεινε μόνο εκεί στο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, αλλά και την οικογένειά του, την οικογένεια Μητσοτάκη».

«Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν πάει στη δικαιοσύνη, εξετάζονται από τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη βγάζει τις αποφάσεις της. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να επιτίθεται σε δικαστές, σε πολιτικούς αντιπάλους, βρίθουν χαρακτηρισμών οι ανακοινώσεις τους, προσωπικών χαρακτηρισμών», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πάμε στην ουσία. Μέσα σε λίγες ημέρες έχουν προκύψει δύο θέματα. Ξεκίνησε το ζήτημα του Πόθεν Έσχες. Εγώ δέχομαι, πραγματικά δέχομαι ότι ένας λογιστής μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος. Και λάθος είναι γιατί τις προηγούμενες χρονιές ο κ. Ανδρουλάκης το δήλωνε. Με τον λογιστή του, τον ίδιον ή άλλον λογιστή. Ένα θέμα, λοιπόν είναι το Πόθεν Έσχες και το ότι ξεχάστηκε. Απάντησε, δεν του βγάλαμε καμία ανακοίνωση. Θέσαμε απλά κάποια θέματα ως προς το ότι έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό ενώ ο ίδιος ζητάει να φορολογηθούν οι τράπεζες στην Ελλάδα, μιλάει για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας… Ναι, μπορεί να τα φέρει και όλα. Ό,τι πηγαίνει έξω έρχεται και μέσα. Γιατί ακούσαμε χθες και μια απάντηση ότι «ναι, τα πήρα τα λεφτά αυτά επειδή ήμουν ευρωβουλευτής». Δεν αρνήθηκε κανείς πού μπήκαν αλλά όπως πηγαίνουν κάπου μεταφέρονται και κάπου αλλού. Και μάλιστα επειδή ξεχνάμε πολύ εύκολα ζήτησαν προανακριτική για τον κ. Λιβανό, υπόθεση Καραμανλή, επειδή ένας άλλος λογιστής, ο οποίος είχε αρρωστήσει πάρα πολύ σοβαρά ξέχασε να κάνει μια δήλωση σε 27 αγρότες, οι οποίοι έχαναν λεφτά, τα οποία δικαιούταν. Και πήγε τότε ο κ. Λιβανός να λύσει το θέμα νόμιμα, με νόμιμο τρόπο. Και αυτό το θεώρησε το ΠΑΣΟΚ έδαφος για προανακριτική» πρόσθεσε.

«Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Το αν υπάρχει ή όχι νομικό θέμα, ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, όπως το άρθρο 57 του Συντάγματος, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε να θέσουμε τέτοια θέματα εμείς. Αυτά όλα τα βρίσκει η Δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η Δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα. Και προσέξτε, άκουσα πριν και τον κύριο Φαραντούρη και λέει «σιγά μωρέ, ένα χιλιάρικο είναι». Σοβαρά; Σοβαρά τώρα; Μιλάμε σε μια κοινωνία, εμείς προσπαθούμε και ανεβάζουμε και τον κατώτατο μισθό, 6 φορές τον έχουμε ανεβάσει και τον μέσο μισθό. Μια κοινωνία η οποία δοκιμάστηκε και το ένα ευρώ παραπάνω έχει σημασία, γιατί είναι οι θυσίες των πολιτών όλα αυτά. Είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ που λαϊκίζει, μας λέει ότι είμαστε «χειρότεροι και απ’ τη Βουλγαρία», ενώ στην ατομική κατανάλωση προκύπτει το αντίθετο, όχι ότι είμαστε παράδεισος, αλλά ότι έχουμε βελτιωθεί, και τώρα υποτιμά τα χίλια ευρώ; Και πάω και στο θέμα του δημοσιεύματος. Καταρχάς, εγώ έναν Κατακουζηνό ξέρω, τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό, επειδή είμαστε και στον ΑΝΤ1, μία θρυλική σειρά του Χάρη Ρώμα, το «Κωνσταντίνου και Ελένης», που σε ένα επεισόδιο, σε ένα επεισόδιο, ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το «Κόμμα Βυζάν». Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, την τύχη του «Κόμματος Βυζάν» του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού θα έχει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Καταρχάς, ο ομιλών, μετά από οδηγία του Πρωθυπουργού να προστατεύσουμε την ενυπόγραφη δημοσιογραφία, στο προηγούμενο νομοσχέδιο που έφερα στη Βουλή, πρότεινα και ψηφίστηκε από την εθνική αντιπροσωπεία η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Δηλαδή, να έχουν μια υποχρέωση τα μέσα όσο το δυνατόν περισσότερο ενυπόγραφων άρθρων. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα μέσο έχει τη δυνατότητα ένα άρθρο είτε να είναι ενυπόγραφο, είτε ανυπόγραφο, είτε να το υπογράφει ένα ψευδώνυμο. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ή όχι αυτός ο δημοσιογράφος, σπεύδω να το πω. Πρώτον, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, ούτε του κράτους να απαντήσει αν κάποιος είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ ή οποιασδήποτε άλλης Ένωσης. Δεύτερον, υπάρχει νομικό πλαίσιο» περιέγραψε.

Στο σημείο αυτό αυτό ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο αλλά και τον τομέα της ενέργειας.

«Τώρα, ως προς την ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο, με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν κρύβει τα λόγια του, ο κύριος Φλωρίδης, πριν από εβδομάδες άκουσα και τον Δημήτρη Παπαστεργίου και πριν και πάνω απ’ όλα, γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία, σε συνέχεια του γεγονότος ότι πρώτος ο Πρωθυπουργός έθεσε πολλά ζητήματα για τους ανήλικους και τη χρήση του διαδικτύου και τώρα το age ban, έβαλε και τη διάσταση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο και με τη συζήτηση που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης δεν άφησε ασχολίαστες τις αιχμές εναντίον της κυβέρνησης που «αιωρούνται» από συγκεκριμένες πλευρές σύμφωνα με τις οποίες «η ΝΔ ανεβάζει τους τόνους για το θέμα του ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη με απώτερο στόχο να «βοηθήσει» έμμεσα τον κ.Τσίπρα».

«Τη Δευτέρα μας λένε «χορηγούς» οι μεν του κυρίου Τσίπρα, οι δε την Τρίτη μας λένε «χορηγούς» του κυρίου Ανδρουλάκη. Προφανώς, όλα αυτά είναι αστεία να τα συζητάμε. Ούτε το ’19, ούτε το ’23 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε τον όποιον δεύτερο, χωρίς να υποτιμώ τη συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αν πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία, σήμερα ξεκινάει και το 16ο συνέδριό μας, ότι θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ακόμα έχουν παράπονα, χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω πράγματα, έχουμε κάνει θεωρώ και αρκετά σημαντικά, επειδή θα είμαστε καλύτεροι από έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχασε ξανά και ξανά και φαίνεται ότι επανέρχεται με την ίδια ακριβώς λογική ή επειδή μπορεί να υπερέχουμε έναντι του ΠΑΣΟΚ ή επειδή θα διαλέξουμε αντίπαλο, τότε είμαστε βαθιά γελασμένοι. Θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών αν έχουμε παραδοτέα, με ταπεινό τρόπο τα παρουσιάσουμε και παρουσιάσουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο ο κόσμος θα το υπερψηφίσει».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης σχολίασε καυστικά τα αντιπολιτευόμενα πυρά που κάνουν λόγο για μετριοπαθή στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις όπως και σε δημοσιεύματα που μιλούν για «εσχάτη προδοσία».

«Λοιπόν, να συνεννοηθούμε. Καμία ενέργεια κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία, δεν συνιστά κάτι που έχει, που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου ή δικαίου της θάλασσας. Είναι «να ‘χαμε, να λέγαμε». Δεν το υποτιμώ, προσέξτε. Και για αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή έδωσα ξεκάθαρη απάντηση εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο δεν παράγει ή δεν θα παράξει έννομο αποτέλεσμα. Γιατί κυκλοφορούν πολλοί στο πολιτικό σύστημα «υπερπατριώτες» και θέλει πάρα πολύ προσοχή από τον κόσμο να μην τους πιστεύουν, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτή η ενέργεια δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Ποιες ενέργειες παράγουν αποτέλεσμα; Παράδειγμα. Οι δικές μας ενέργειες: Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Είχε γίνει μέχρι το 2019; Όχι. Η ΑΟΖ με την Ιταλία. Η ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Είχαν γίνει μέχρι το 2019; Όχι. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είχαν γίνει μέχρι το 2019; Όχι».

Για το θέμα των τουρκικών προκλήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Η Chevron, η ExxonMobil είχαν έρθει; Όχι. Επειδή στα λόγια όλοι είναι πάρα πολύ «υπερευαίσθητοι» με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ούτε τα F-16, ούτε τα Rafale, ούτε οι Belharra, ούτε τα F-35, ούτε όλη αυτή η εξέλιξη της χώρας στις μεγάλες συμφωνίες, τις διμερείς σχέσεις με την Ινδία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα… αυτά είναι αποτελέσματα».

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα περί «εσχάτης προδοσίας» και κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, είπε: «Είναι η ίδια εφημερίδα η «Δημοκρατία» οποία είχε γράψει ότι «ο Ερντογάν τα πήρε όλα από τον Τραμπ όταν έφυγε» και έχει προεξοφλήσει μια σειρά από «εθνικές ήττες» σε μια περίοδο που η Ελλάδα, με αλλεπάλληλους πολέμους και κρίσεις γύρω μας, είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Και όπως είπατε, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που στην εκτίμηση ψήφου είμαστε περίπου στο 30%, από 29% μέχρι 30,5%, στην ερώτηση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, η κοινωνία αποδέχεται την πολιτική αυτή 10-20 μονάδες παραπάνω».

Για το casus belli και τις τουρκικές κινήσεις στο Αιγαίο, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε: «Να συμφωνήσουμε ότι μετά από 30 χρόνια, καταρχάς ο πρώτος που έθεσε ζήτημα άρσης του casus belli —30 χρόνια υπήρχε το casus belli, πέρασαν πολλοί Πρωθυπουργοί, κανενός τον πατριωτισμό και τις προθέσεις δεν αμφισβητώ — ο πρώτος Πρωθυπουργός που ζήτησε να αρθεί το casus belli είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Συνεχίζοντας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις πιθανές τουρκικές ενέργειες, ανέφερε:«Και το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο, όμως με τις πολιτικές μας το ακυρώνουμε στην πράξη. Εμείς δεν λέμε ότι μια μονομερής ενέργεια αν γίνει, όπως προαναγγέλλεται σε επίπεδο νομοθέτησης από την Τουρκία, δεν θα την αντιμετωπίσουμε σε όλα τα επίπεδα αλλά επειδή δεν θέλουμε «να πυροβολάμε και τα πόδια μας», σπεύδουμε να πούμε και στον γείτονά μας αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους —και θα τεθεί το θέμα όπου πρέπει να τεθεί— ότι δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή τι θέλετε να κάνει μια κυβέρνηση; Κάτι το οποίο δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, να πει το αντίθετο για να κινδυνολογήσει; Προφανώς και θα πούμε την πραγματικότητα».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση και τη στάση της Ελλάδας, σημείωσε: «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος και όπως βλέπετε και το καλώδιο και όλα όσα έχει πει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, προχωράει η διαδικασία, όπως τέλος πάντων έχει ειπωθεί, είχε πρόσφατα και μια επίσκεψη στην Κύπρο με βασικό αντικείμενο αυτό. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και μεγαλώνει ουσιαστικά με συμφωνίες οι οποίες περνάνε μέσα, πάντοτε, από αυτή την λογική του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και ισχυροποιείται με πράξεις και όχι με λόγια».

Για τις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και τις αποχωρήσεις στελεχών, δήλωσε: «Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουν ήσυχη την «ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όσοι, όταν δεν τους αρέσει κάτι στη Νέα Δημοκρατία, πάνε σε άλλα κόμματα. Όσοι, όταν η Νέα Δημοκρατία εκλήθη να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να κρατήσει, μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, πήγαιναν σε άλλα κόμματα που έταζαν στους πάντες τα πάντα και εξύβριζαν τη Νέα Δημοκρατία».

Αναφερόμενος στους ψηφοφόρους και τα στελέχη του κόμματος, είπε: «Για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας οι μόνοι που δικαιούνται να ομιλούν είναι αυτοί που δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι ανώνυμοι αγωνιστές, που με τους φόρους τους, τις εισφορές τους, τη δουλειά τους, το υστέρημα όλων αυτών, αποφάσισαν να δίνουν μάχες για τις ιδέες τους».

Για το συνέδριο του κόμματος και τη στάση πρώην στελεχών, τόνισε: «Με πρώτο τον Πρωθυπουργό, σήμερα στο Συνέδριο πάμε γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας, πρώτον, για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης.

Δεύτερον, πας γι’ αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έτρεξαν, ήμουν Γραμματέας του κόμματος μέχρι το 2023 και αυτούς τους ανθρώπους τους είδα, δεν είχαν να κερδίσουν κάτι».

Για τον Κώστα Καραμανλή και τις σχέσεις του με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε: «Ο Κώστας Καραμανλής είναι ένα ζωντανό κομμάτι της παράταξης, μέρος της ιστορίας της παράταξης. Διετέλεσε Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της χώρας».

Σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε: «Έχει πει ο Πρωθυπουργός για το 2027».

Για τα οικονομικά μέτρα και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, δήλωσε: «Δεν έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, όμως έχω την αίσθηση ότι όπως έγινε και στις προηγούμενες ΔΕΘ, ειδικά στην προηγούμενη, γιατί τον δρόμο μας τον δείχνουν οι μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε και εφάρμοσε ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, θα έχουμε πάλι καλές ειδήσεις και για τις επιχειρήσεις και για την κοινωνία».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Ο στόχος είναι τα λεφτά τα οποία θα μπορούν να δοθούν να πάνε όσο γίνεται στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που έχουν παραπάνω ανάγκη, με μόνιμο τρόπο, όχι με λογική επιδομάτων θεωρώ, αλλά με τη λογική των φοροελαφρύνσεων».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από την Μαρία Καρυστιανού ή τον Αντώνης Σαμαρά, είπε: «Αυτό θα το δούμε το βράδυ των εκλογών. Καταρχάς, αν κάνει κόμμα και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».

Κλείνοντας, υποστήριξε: «Η Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλές δυσκολίες και με λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν ακόμα, έχει καταφέρει ως Κυβέρνηση μέσα σε επτά χρόνια να πετύχει τρεις πολύ σημαντικές επιτυχίες. Το πρώτο είναι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής – άμυνας, την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το δεύτερο είναι ότι σε μια περίοδο που δεν «έβρεχε» ανάπτυξη, να αναπτύσσεται με διπλάσια ανάπτυξη η Ελλάδα από την Ευρώπη και να δημιουργήσει τις συνθήκες για να βρουν δουλειά 600.000 άνθρωποι. Και το τρίτο είναι να αρχίσει να εφαρμόζει διαχρονικά δύσκολες πολιτικές, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ψηφιακό κράτος».