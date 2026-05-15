Ηρακλείο: Συγκλονίζει η γειτόνισσα για τον θάνατο του 3χρονου – «Έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές στον Άγγελο, άνοιξε τα μάτια, έκλαψε και τα έκλεισε και πάλι»

Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, αναδεικνύοντας πτυχές που συγκλονίζουν και προβληματίζουν όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κρήτης αλλά και το πανελλήνιο.

Στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας, όπως αναφέρει το neakriti.gr, βρέθηκε η συγκλονιστική κατάθεση γειτόνισσας του ζευγαριού, η οποία περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, αντικρίζοντας βαριά χτυπημένο και αναίσθητο το μικρό παιδί δύο χρόνια πριν μέσα στο σπίτι και την απέλπιδα προσπάθειά της να το βοηθήσει.

Η μάρτυρας, που τότε ήταν 17 ετών και σήμερα είναι 19, ανέφερε πως ξύπνησε από τις φωνές του κατηγορούμενου και έτρεξε στο σπίτι για να δει τι είχε συμβεί. Όπως κατέθεσε, ο 45χρονος την κάλεσε έντονα να μπει μέσα, λέγοντάς της «έλα, έλα μέσα», ενώ της εξήγησε, πως το παιδί είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι.

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα»

«Εγώ ξύπνησα από τις φωνές του, τόσο ταραγμένος ήταν. Πήγα και έκανα ΚΑΡΠΑ στο παιδί για να βοηθήσω», είπε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα! Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» . Ο 45χρονος, όπως είπε, της ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν τότε στο σπίτι. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι» περιέγραψε.

Η ίδια υποστήριξε πως μέχρι τότε δεν είχε αντιληφθεί βίαιη συμπεριφορά από τον κατηγορούμενο. Ανέφερε ότι «ήταν κοινωνικός με τους γείτονες και συχνά βοηθούσε ανθρώπους της περιοχής, ενώ έδειχνε, όπως είπε, ιδιαίτερη αγάπη και προστατευτικότητα προς τα παιδιά της γειτονιάς». Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο θάνατος των γονιών του, τον είχε επηρεάσει πολύ.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στη μητέρα του μικρού Άγγελου, αναφέροντας πως δεν της είχε δημιουργηθεί η εντύπωση, πως αντιμετώπιζε κάποιο νοητικό πρόβλημα.

Όπως είπε, είχε επισκεφθεί μία φορά το σπίτι τους για καφέ και είχε δει το παιδί να παίζει χαρούμενο με τα αυτοκινητάκια του.

«Το παιδί φαινόταν αγαπησιάρικο και του άρεσε να παίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της μητέρας προς το παιδί έμοιαζε φυσιολογική, ακόμη κι όταν το μάλωνε.

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει στο παρελθόν μια γρατζουνιά πάνω στο παιδί, με τους γονείς να της εξηγούν τότε «ότι είχε χτυπήσει».

Συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις περισσότερων από 35 μαρτύρων, ανάμεσά τους γιατροί, διασώστες, συγγενείς και άνθρωποι από το στενό περιβάλλον των κατηγορουμένων.

Οι προηγούμενες συνεδριάσεις χαρακτηρίστηκαν από έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς οι γιατροί και οι διασώστες, περιέγραψαν τη σοβαρή κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο μικρός Άγγελος, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει οι καταθέσεις των γιατρών της ΜΕΘ Παίδων, οι οποίοι μίλησαν για τραύματα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, παραπέμπουν σε συστηματική κακοποίηση ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η μαρτυρία μίας παιδιάτρου, σύμφωνα με την οποία, όταν το παιδάκι ήταν παγωμένο και αναίσθητο και είπε στη μητέρα του να το αγκαλιάσει, εκείνη αρνήθηκε.

Έγινε αναφορά σε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σημάδια στην πλάτη που έμοιαζαν με χτυπήματα από αντικείμενο, αλλά και εγκαύματα από τσιγάρο.

Παράλληλα, διασώστες του ΕΚΑΒ κατέθεσαν πως το παιδί βρέθηκε λιπόθυμο και παγωμένο, με εμφανή σημάδια τραυματισμών σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ οι εξηγήσεις που δίνονταν εκείνη τη στιγμή από το ζευγάρι για τα τραύματα του, παρουσίαζαν αντιφάσεις και συνεχείς εναλλαγές γεγονότων.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες κρίσιμες μαρτυρίες και στοιχεία, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Άγγελου.