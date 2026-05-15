Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 37χρονος που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες – Εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 37χρονος, που κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα στο σπίτι του, ο δράστης κατείχε υλικό με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, το οποίο είχε καταγράψει εν αγνοία τους σε διάφορα δημόσια μέρη, όπως παραλίες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εισαγγελέας είχε ζητήσει να εξαχθούν αντίγραφα ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία γι’ αυτό το οπτικοακουστικό υλικό.

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του.

Ζήτησε να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ υποστήριξε πως το επίμαχο υλικό δεν κοινοποιήθηκε σε τρίτους, ούτε αποτυπώνει πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του είχε ασκηθεί από την εισαγγελέα ποινική δίωξη για σε βαθμό κακουργήματος για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου.