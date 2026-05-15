Η Τουρκία «ξαναχτυπά»: Διεκδικεί την «πατρότητα» του ζεϊμπέκικου – «Οι Έλληνες προσπαθούν να οικειοποιηθούν τον χορό»

Μετά τον καφέ, τον μπακλαβά, το γιαούρτι, τον γύρο και τον πατσά τώρα η Τουρκία διεκδικεί και την «πατρότητα» του ζεϊμπέκικου χορού.

Η νέα αυτή προκλητική αντίδραση από την Τουρκία ήρθε με αφορμή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με στόχο το ρεκόρ Γκίνες που φαίνεται να έχει εκνευρίσει και ενοχλήσει τη γειτονική χώρα.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Χορών, Σονέρ Σατί μίλησε σε έντονο ύφος στη Milliyet, κατηγορώντας την Ελλάδα ευθέως για υφαρπαγή πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Η άλλη πλευρά προσπαθεί να αλλοιώσει τον πολιτισμό και την τέχνη», όπως κάνει με όλα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ακόμη και ότι η Ελλάδα είχε ήδη επιχειρήσει στο παρελθόν να οικειοποιηθεί και τον ποντιακό χορό.

Η τουρκική απάντηση έχει ήδη σχεδιαστεί. Στις 28 Ιουνίου, 5.000 χορευτές με παραδοσιακές στολές θα διεκδικήσουν ρεκόρ Γκίνες υπό το σύνθημα «Ο Χορός είναι δικός μας», ενώ στο πλαίσιο του φεστιβάλ Kültür Yolu στην Άγκυρα προγραμματίζεται επίδειξη 2.000 χορευτών.

«Θα είναι μια προσπάθεια ρεκόρ Γκίνες που δεν θα μπορεί να επαναληφθεί», τόνισε ο Σατί, επικαλούμενος τους 10.000 εκπαιδευτές και τα εκατομμύρια αθλητές λαϊκών χορών που διαθέτει η Τουρκία από 8 έως 75 ετών.