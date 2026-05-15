Τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκροί 5 Ιταλοί κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε σπήλαιο – Τα σενάρια για τον θάνατό τους

Μια υποβρύχια εξερεύνηση στις Μαλδίβες μετατράπηκε σε υγρό τάφο για πέντε Ιταλούς τουρίστες το πρωί της Πέμπτης 14/5. Οι αρχές σήμαναν συναγερμό το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν διαπιστώθηκε ότι η ομάδα είχε καθυστερήσει να αναδυθεί στην επιφάνεια. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν τελικά σε βάθος 60 μέτρων, και οι άτυχοι τουρίστες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να διασχίσουν υποβρύχια σπήλαια κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η ομάδα, με καταγωγή από την Ιταλία, είχε ξεκινήσει μια καταδυτική αποστολή το πρωί της Πέμπτης για να εξερευνήσει την ατόλη Βααβού (Vaavu Atoll), αλλά δεν αναδύθηκε ποτέ.

Μητέρα και κόρη ανάμεσα στα θύματα

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ένα από τα θύματα είναι η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, θαλάσσια βιολόγος, τηλεοπτική προσωπικότητα και καθηγήτρια Τροπικής Θαλάσσιας Οικολογίας και Υποβρύχιας Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας. Η 20χρονη κόρη της, Τζόρτζια Σομακάλ, έχασε επίσης τη ζωή της.

Τα άλλα τρία θύματα είναι η Μουριέλ Οντενίνο από το Τορίνο, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάδοβα και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι από το Μποργκομανέρο. Η Μοντεφαλκόνε εργαζόταν στο Distav, το Τμήμα Επιστημών της Γης. Στις Μαλδίβες, ήταν η επιστημονική διευθύντρια της εκστρατείας παρακολούθησης των νησιών, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Η Οντενίνο ήταν συνάδελφός της στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, ενώ ο Μπενεντέτι ήταν διευθυντής επιχειρήσεων, εκπαιδευτής καταδύσεων και καπετάνιος σκάφους.

Οι έρευνες

Η ομάδα είχε επιβιβαστεί στο «πολυτελές» γιοτ «Duke of York», ένα σκάφος κατάδυσης και διαμονής υπό ξένη διαχείριση, και εξαφανίστηκαν κοντά στο Αλιμάθα, ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία κατάδυσης της ατόλης.

Αεροσκάφη και ταχύπλοα επιστρατεύτηκαν για μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας αφότου αναφέρθηκε η εξαφάνιση της πενταμελούς ομάδας το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Εθνικές Αμυντικές Δυνάμεις των Μαλδίβων (MNDF). «Μία σορός βρέθηκε στο εσωτερικό ενός σπηλαίου. Πιστεύεται ότι οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες βρίσκονται επίσης μέσα στο ίδιο σπήλαιο, το οποίο εκτείνεται σε βάθος περίπου 60 μέτρων (200 ποδιών)», σημειωνόταν στην ανακοίνωση.

Ο δύτης του οποίου η σορός εντοπίστηκε ,δεν έχει ταυτοποιηθεί επισήμως. Τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν την Παρασκευή τις έρευνες για τις υπόλοιπες σορούς.

Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

Παράλληλα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την τραγωδία, αν και τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα προς το παρόν. Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει διάφορα σενάρια, με την αστυνομία να εξετάζει εάν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρέασαν την ορατότητα των δυτών.

Σύμφωνα με το ιταλικό ειδησεογραφικό μέσο La Repubblica, το γεγονός ότι κανένας από τους πέντε δύτες δεν κατάφερε να αναδυθεί υποδηλώνει ότι η ομάδα μπορεί να χάθηκε μέσα σε ένα υποβρύχιο σπήλαιο.

Με ελάχιστο φως και περιορισμένη ορατότητα λόγω της κακοκαιρίας, ενδέχεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους, να πανικοβλήθηκαν και ίσως να ξέμειναν από αέρα στην προσπάθειά τους να βρουν την έξοδο. Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει επίσης το ενδεχόμενο ένας από τους πέντε να παγιδεύτηκε, ενώ οι υπόλοιποι ξέμειναν από αέρα ή πανικοβλήθηκαν προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον συνάδελφό τους.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών για τις τελευταίες τους στιγμές στο νερό

Εμπειρογνώμονες των καταδύσεων εξετάζουν επίσης διάφορες υποθέσεις. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μία από τις πιο ευρέως αποδεκτές θεωρίες από το λιμενικό και τους ειδικούς είναι η τοξικότητα οξυγόνου. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει εάν το μείγμα της φιάλης είναι ακατάλληλο, καθιστώντας το οξυγόνο τοξικό σε ορισμένα βάθη.

«Σε βάθος 50 μέτρων στη θάλασσα υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι· πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία», δηλώνει ο Αλφόνσο Μπολονίνι, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής.

«Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή: ένα ακατάλληλο αναπνευστικό μείγμα μπορεί να προκαλέσει υπεροξική κρίση, όταν παρατηρείται αύξηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στους ιστούς και το πλάσμα του αίματος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα. Μέσα σε ένα σπήλαιο σε βάθος 50 μέτρων, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πρόβλημα σε έναν δύτη ή μια κρίση πανικού», προσθέτει, σημειώνοντας ότι «η αναταραχή προκαλεί θόλωση του νερού και μπορεί να εμποδίσει την ορατότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παράγοντας του πανικού μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα που αποβαίνουν ακόμη και μοιραία».

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το γιοτ «Duke of York», όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, παρέχει nitrox – το αναπνευστικό μείγμα για αυτόνομη κατάδυση που αποτελείται από άζωτο και οξυγόνο. Το σκάφος, το οποίο ναυπηγήθηκε το 2010, είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά επιβατών σε επιλεγμένους προορισμούς στις Μαλδίβες, ειδικά διαμορφωμένους για τουρίστες που λατρεύουν τις καταδύσεις.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρόκειται για το χειρότερο μεμονωμένο καταδυτικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας. Ο Υπουργός Τουρισμού των Μαλδιβών, Μοχάμεντ Αμίν, δήλωσε ότι στελέχη της ακτοφυλακής και των δυνάμεων ασφαλείας «χτενίζουν» τις απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές γύρω από το σημείο όπου αναφέρθηκε η εξαφάνιση των δυτών το απόγευμα της Πέμπτης.

«Είμαι βαθύτατα θλιμμένος από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε μεγάλο βάθος στην ατόλη Βααβού (Vaavu)», ανέφερε ο Αμίν σε δήλωσή του. «Η ακτοφυλακή και όλες οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας επιβεβαίωσε το περιστατικό. «Ύστερα από ατύχημα κατά τη διάρκεια αυτόνομης κατάδυσης, πέντε Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους στην ατόλη Βααβού, στις Μαλδίβες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ιταλική Πρεσβεία στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα δήλωσαν ότι «βρίσκονται σε επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων προκειμένου να παρέχουν κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή».

Σπάνια τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Μαλδίβες

Οι Μαλδίβες, ένα κράτος που αποτελείται από 1.192 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησιά διασκορπισμένα σε μια έκταση περίπου 500 μιλίων κατά μήκος του ισημερινού στον Ινδικό Ωκεανό, αποτελούν έναν πολυτελή προορισμό διακοπών, δημοφιλή στους δύτες, οι οποίοι συχνά διαμένουν σε απομονωμένα θέρετρα ή σε καταδυτικά σκάφη.

Οι τοπικοί κανονισμοί επιτρέπουν καταδύσεις μέχρι το μέγιστο βάθος των 30 μέτρων, ωστόσο είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες καταδύονται σε μεγαλύτερα βάθη.

Τα ατυχήματα που σχετίζονται με τις καταδύσεις και τα θαλάσσια σπορ είναι σχετικά σπάνια στο κράτος της Νότιας Ασίας, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον 112 τουρίστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε περιστατικά στη θάλασσα στο αρχιπέλαγος τα τελευταία έξι χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 42 θανάτων σε ατυχήματα κατάδυσης ή κολύμβησης με αναπνευστήρα.