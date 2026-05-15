Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν «πολύ παρόμοια» συναισθήματα για το Ιράν

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Τραμπ Σι
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες «έχουν πολύ παρόμοια συναισθήματα» σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Συζητήσαμε για το Ιράν. Έχουμε πολύ παρόμοια άποψη για το Ιράν. Θέλουμε να τελειώσει αυτό. Δεν θέλουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Θέλουμε τα Στενά ανοιχτά», είπε ο Τραμπ.

«Θέλουμε να το τερματίσουν, επειδή είναι κάτι τρελό εκεί, λίγο τρελό. Και δεν είναι καλό, δεν μπορεί να συμβεί», πρόσθεσε.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα , το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι «οι ναυτιλιακές οδοί θα πρέπει να ανοίξουν ξανά το συντομότερο δυνατό» και ότι ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φυσικοθεραπευτές για υπόθεση απάτης στον ΕΟΠΥΥ- Η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτη

Michael Jackson: Τι είναι η λεύκη από την οποία έπασχε ο «βασιλιάς της ποπ»

Έρευνα: Ποια τρόφιμα πληρώσαμε ακριβότερα στο σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο – Προς παράταση το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου...

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Η Microsoft διορθώνει 138 ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων DNS και Netlogon RCE

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα
περισσότερα
08:45 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κίνα: Κοτόπουλο Kung Pao και brownies στο μενού στο γεύμα εργασίας Τραμπ – Σι

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συνεχίζουν τις εντατικές συνομιλ...
07:25 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

LIVE – Ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο – Όλες οι εξελίξεις

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Σι Τζινπίνγκ για έν...
06:30 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε «νέες συναινέσεις» μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε «μια σειρά νέ...
06:20 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Αινιγματική ανάρτηση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Όποιος προδίδει μυστικά, θα αποκαλυφθεί δημόσια»

Ένα σύντομο και αινιγματικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ο εκπρόσωπος του ι...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις