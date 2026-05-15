Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν «πολύ παρόμοια» συναισθήματα για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες «έχουν πολύ παρόμοια συναισθήματα» σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Συζητήσαμε για το Ιράν. Έχουμε πολύ παρόμοια άποψη για το Ιράν. Θέλουμε να τελειώσει αυτό. Δεν θέλουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Θέλουμε τα Στενά ανοιχτά», είπε ο Τραμπ.

«Θέλουμε να το τερματίσουν, επειδή είναι κάτι τρελό εκεί, λίγο τρελό. Και δεν είναι καλό, δεν μπορεί να συμβεί», πρόσθεσε.

Όπως αναφέραμε νωρίτερα , το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι «οι ναυτιλιακές οδοί θα πρέπει να ανοίξουν ξανά το συντομότερο δυνατό» και ότι ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».